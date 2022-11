Die Angst vor Corona sinkt

„Schutzmaßnahmen aber nicht vernachlässigen“

Schon im vergangenen Jahr hatte Covid-19 bei nur noch 20 Prozent der Befragten in Deutschland besonders viel Furcht ausgelöst.Weitaus mehr Schrecken verbreiten nach wie vor Krebs (72 Prozent), Alzheimer (55) und schwere Unfälle (51). Die Umfrage erfolgte im Auftrag der DAK-Gesundheit.„Die Corona-Pandemie ist scheinbar für viele Menschen so alltäglich geworden, dass die Angst vor einer Infektion sinkt“, sagt der Vorstandsvorsitzende der Krankenkasse, Andreas Storm.Dies dürfe aber nicht dazu führen, dass Schutzmaßnahmen vernachlässigt würden. „Wir müssen gerade in den kommenden Wintermonaten gewisse Regeln einhalten, um die vulnerablen Gruppen in unserer Gesellschaft zu schützen und eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden“, fügte der DAK-Chef hinzu.