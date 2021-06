Was die Ausbreitung der Delta-Variante für uns bedeutet

Die Corona-Lage wirkt so entspannt wie lange nicht. Aber trügt der Schein? Die in Indien entdeckte Virusvariante Delta legt anteilsmäßig in mehreren Ländern Europas deutlich zu. Manche fürchten: Was passiert erst, wenn die Schulen nach den Ferien wieder öffnen? „Delta ist so ernst wie es nur geht“, schrieb der US-Epidemiologe Eric Feigl-Ding kürzlich auf Twitter. Dazu Fragen und Antworten.