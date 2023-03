„Die Auswirkungen ihres Verhaltens sind den Jugendlichen oft nicht bewusst“

„ Die Gründe für eine Gewalttat können vielfältig sein. Wir müssen den Einzelfall sehen, dürfen gleichzeitig aber auch den Kontext nicht außer Acht lassen. ” — Michael Reiner

Michael Reiner: Um darauf eine genaue Antwort zu geben, bräuchte es Statistiken, die wir in dieser Form nicht haben. An sich hat es Vorfälle von Gewalt unter Jugendlichen immer schon gegeben. Was sich in meinen Augen jedoch sehr wohl verändert hat, sind die Art und Weise, wie sich diese äußert, sowie deren Intensität. Die Hemmschwellen haben sich verändert und das Ganze ist zweifelsohne sichtbarer geworden.Reiner: Mit ein Grund für das Verhalten ist sicherlich das Bedürfnis der jungen Menschen, Aufmerksamkeit zu bekommen und nicht unterzugehen. Sie versuchen, sich zu behaupten und herauszustechen und entwickeln verschiedene Strategien, die dann unter Umständen eine Eigendynamik bekommen. Gleichzeitig spielen aber auch viele andere Faktoren eine Rolle, die immer im Zusammenhang gesehen werden müssen.Reiner: Absolut! Allerdings bewegen wir uns hier auf sehr heiklem Terrain. Wie gesagt, können die Gründe für eine Gewalttat vielfältig sein. Nicht immer sind es das familiäre Umfeld und die kulturellen Prägungen, die die Jugendlichen dazu verleiten, extrem zu handeln und zu reagieren. Manchmal spielt die Suche nach Respekt eine Rolle, manchmal steht das Erreichen eines Ziels im Mittelpunkt, das auf anderen Wegen schwerer greifbar erscheint. Gleichzeitig darf jedoch auch der Kontext nicht außer Acht gelassen werden. Der soziale Aspekt und die Auswirkungen auf die Gesellschaft sind keineswegs zu vernachlässigen und zu verharmlosen. Das Problem muss also sowohl aus einer engen als auch aus einer weiter gefassten Perspektive betrachtet werden – und das ist eine große Herausforderung.Reiner: Gerade, wenn es sich um Täter ausländischer Herkunft handelt, besteht die Gefahr, dass durch das Aufflammen einer Debatte um mögliche Ausweisungen oder generell die Aufnahme von Migranten die Gesellschaft weiter gespalten wird. Natürlich ist das ein Aspekt, der nicht unbeachtet bleiben darf, allerdings ist es problematisch, bestimmten Personengruppen einen Stempel aufzudrücken. Denn manchmal kann gerade das mit ein Grund für weitere Vorfälle sein.Reiner: Wird den Menschen von vorne herein etwas Schlechtes nachgesagt, ist die Hemmschwelle für ein auffallendes Verhalten unter Umständen niedriger. Das negative Image besteht ja sowieso, also entsteht der Eindruck, nicht mehr viel zu verlieren zu haben. Dasselbe gilt für die Jugendlichen im Allgemeinen. Kommt es zu Gewalttaten, rückt dies mitunter die Gesamtheit junger Menschen in ein schlechtes Licht und fördert weitere Ausläufer. Das ist wie ein Boomerang.Reiner: Genau so ist es. Und gerade das ist ihnen oftmals nicht bewusst. Eine Straftat kann viel weitere Kreise ziehen, als im ersten Moment vielleicht angenommen. Die gesellschaftlichen Folgen sind nicht zu unterschätzen und es wäre falsch, davor die Augen zu verschließen.Reiner: Dem Problem auf den Moment Herr zu werden, ist nahezu unmöglich. Maßnahmen müssen hier auf längere Sicht ergriffen werden. Natürlich braucht es im ersten Moment klare Grenzen. Es braucht Kontrollen und jeder Vorfall muss Auswirkungen für die Täter haben. Zugleich ist es jedoch wichtig, einen Raum für die Jugendlichen zu schaffen und eine gewisse Kultur aufzubauen – nicht nur in der Schule, sondern auch in der Freizeit und im privaten Umfeld.Reiner: Die jungen Menschen heute leben in einer paradoxen Situation. Auf der einen Seite steht ihnen alles offen, auf der anderen Seite sorgt gerade das für viel Unsicherheit. Es besteht ein großer Druck. Deshalb ist es umso wichtiger, die Jugendlichen dort abzuholen, wo sie stehen. Es müssen Angebote geschaffen werden, die es ihnen ermöglichen, sich zugehörig zu fühlen. Dafür braucht es klare Regeln ebenso wie Toleranz. Und es braucht den Austausch und das Zusammenspiel vieler Institutionen und Kräfte, weit über die Akutphase eines konkreten Vorfalls hinaus.