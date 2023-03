Die Bäuerin des Jahres 2023 heißt Karin Kofler Frei

Vom Kindergarten auf den Bauernhof: Karin Kofler Frei stckt all ihre Zeit und Energie in ihre Tätigkeit als Bäuerin. - Foto: © SBO

Die Bäuerin des Jahres mit ihrer Familie. - Foto: © SBO

„Bäuerin sein bedeutet für mich, für die Familie und für meinen Mann da zu sein und sie in der landwirtschaftlichen Gestaltung am Hof zu unterstützen. Und natürlich bedeutet Bäuerin sein für mich selbst ein selbstständiges Betätigungsfeld, das mich ausfüllt,“ sagt Karin Kofler Frei, die Bäuerin des Jahres 2023.Aufgewachsen ist Kofler Frei in Unsere Liebe Frau im Walde/St. Felix. Sie ist Kindergärtnerin, hat sich aber vor einigen Jahren für den Beruf der Bäuerin entschieden, um beim Bauer am Stein all ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Am Hof gibt es neben der Apfelanlage auch ein Weingut und im Stall stehen 140 Ziegen, die täglich gemolken werden. Zusätzlich werden 50 Hühner und 20 Freilandschweine gehalten. Im Herbst gibt es natürlich Kastanien. Schwiegervater Sepp hilft zum Glück noch tatkräftig mit, denn Arbeit gibt es genug – das ganze Jahr über.All die bäuerlichen Produkte bietet die 42-jährige Bäuerin ihren Gästen im Hofschank an. Karin Kofler Frei spricht vom Hof als eine kulinarische selbstversorgende Welt. Sie ist dankbar für die Lebensmittel, die sie mit ihrer Familie am Hof ernten, weiterverarbeiten und schließlich den Gästen anbieten darf. Beim Bauer am Stein hat sie einen Ort gefunden, wo sie glücklich ist, wo sie ihren Kindern Michael, Jakob und Matthias viel Raum und freie Natur bieten kann, wo sie aber gleichzeitig Verantwortung und Respekt vor dem Kreislauf der Natur erleben.„Als ich hierher zum Bauer am Stein kam, habe ich - durch die große Begeisterung von meinem Mann Stefan - die Landwirtschaft mit anderen Augen sehen gelernt. Sie ist für mich ein toller Bereich, wo ich aktiv sein und gestalten kann. In der heutigen Zeit ist sie aber auch mit sehr großen Herausforderungen verbunden.“ Um diesen stand zu halten, braucht es Mut und die Freude, Neues zu entdecken.Noch etwas ist Karin Kofler Frei wichtig: die Bäuerinnengemeinschaft. „Wir Frauen haben heute viele Möglichkeiten am Hof selbstständig tätig zu sein. Wir müssen uns weiterbilden, Kraft aus den gemeinsamen Treffen schöpfen und dann bin ich überzeugt, dass jede Frau ihren Platz finden kann. Wichtig ist, dass man das, was man tut, mit Freude macht und mit Freude anpackt.“Die Bäuerin des Jahres 2023 ist seit 2014 Ortsbäuerinnenratsmitglied der SBO-Ortsgruppe Lana, Ansprechpartnerin für die Bäuerinnen in Völlan - eine Zeit, die sie nicht missen möchte. Der Kontakt zu den Bäuerinnen ist ihr wichtig – gemeinsam lernen, gemeinsam erleben, gemeinsam wachsen.