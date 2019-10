Die Berufsfeuerwehr im Einsatz auf der Wiesn

Am 2. und 3. Wiesn-Wochenende besuchen traditionell zehntausende italienischsprachige Gäste das Oktoberfest. Mit diesem bereits seit dem Jahre 2009 laufenden Projekt können Notrufe noch effektiver und schneller bearbeitet werden.





Nimmt an diesen Wochenenden ein Münchner Disponent einen Notruf eines italienischsprachigen Besuchers entgegen, so konnte sich der Bozner Kollege mit ins Gespräch einschalten und die gezielte Abfrage in Italienisch übernehmen.Mit diesem Projekt, das heuer bereits das zehnte Mal umgesetzt wird, wird die Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen den beiden Einsatzzentralen gefestigt.

