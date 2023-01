Die Bilanz der Bahnpolizei: Von Kupferdieben und Jugendsünden

Kupferdieben das Handwerk legen

Jugendliche wiedergefunden und sensibilisiert

Auch Waffen beschlagnahmten die Beamten: 25 insgesamt, davon 20 Messer, sowie 931 Gramm Haschisch und Marihuana, 1097 Gramm Heroin, 490 Gramm Kokain und 139 Tabletten.11.178 Streifen waren an Bahnhöfen und 446 in Zügen im Einsatz, um diese sicherer zu machen.Kupferdiebstahl ist ein Grund, warum Züge nicht nach Fahrplan verkehren können: Auf Oberleitungen, Signalkabel und andere Kupfergegenstände bei der Bahn haben es Kriminelle abgesehen. 182 Kontrollen in Metallsammel- und -verwertungsstellen, 91 Streifentätigkeiten an Eisenbahnstrecken und 26 Straßenkontrollen verdächtiger Fahrzeuge machte die Bahnpolizei deshalb im vergangenen Jahr. Die illegale Herkunft von 682 Kilogramm Metall, einschließlich Kupfer, konnte so festgestellt werden.Im Rahmen der Gefahrgutkontrollen wurden 16 Kontrollen an 9 italienischen und ausländischen Eisenbahnwaggons durchgeführt. 9 Unregelmäßigkeiten wurden während der 2 speziellen Aktionswochen festgestellt, die zusätzlich zu den normalen Kontrolltätigkeiten des Fachpersonals durchgeführt wurden.Im Jahr 2022 spürten die Beamten der Bahnpolizei außerdem 29 vermisste Personen auf, darunter 22 Minderjährige.Auch in diesem Jahr wurden mehrere Vorfälle registriert, bei denen Jugendliche auf den Gleisen spielten und sich dort Mutproben stellten, die tragische Folgen hätten haben können. Oft seien sich die jungen Protagonisten der Gefahren auf Bahnhöfen oder in Zügen nicht bewusst, warnt die Bahnpolizei. Sie setzt deshalb auf Präventionsarbeit, besonders an Schulen.