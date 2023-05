Die Bilanz der Regenmengen von Donnerstagfrüh

Am meisten hat es bis Donnerstagmorgen im Süden Südtirols geregnet, Spitzenreiter ist die Wetterstation Kaltern, Oberplanitzing, mit 85 Millimetern. „Das ist mehr als normalerweise im gesamten Monat fällt – Durchschnitt 75 Millimeter“, weiß Landesmeteorologe Dieter Peterlin.Im restlichen Land wurden 30 bis 60 Millimeter gemessen, am wenigsten im äußersten Nordwesten (Reschen) und Nordosten (Ahrntal) mit rund 15 Millimetern. „Heute regnet es bis etwa Mittag weiter, am Nachmittag lässt der Regen von Südosten her nach“, prognostiziert Peterlin.„Diese Niederschlagsmenge war bitternotwendig“, sagt er. Sie sorgt für eine Linderung der anhaltenden Trockenheit und entspannt die Lage.