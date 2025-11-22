„Der Winter hat eine Punktlandung hingelegt“, sagt Christian Tschurtschenthaler vom Skigebiet 3 Zinnen Dolomites. Genau heute öffnet im oberen Pustertal der erste Lift: der neue Schlepplift am Kreuzbergpass. „Er ersetzt zwei bisherige Schlepplifte, wurde etwas verlängert und hat eine höhere Förderleistung“, erklärt Tschurtschenthaler. Bereits am Sonntag steht dort auf der Marc-Girardelli-Piste das erste FISI-Rennen an. <BR \/><BR \/>Die Hauptverbindungen im 115 Pistenkilometer und 30 Aufstiegsanlagen umfassenden Skigebiet werden Ende nächster Woche – am 29. November – geöffnet. Die Grundbeschneiung laufe seit Tagen, die tiefen Temperaturen von zuletzt bis zu minus zehn Grad Celsius seien perfekt gewesen, sagt Tschurtschenthaler.<h3>\r\nKronplatz: Ziel ist, alle Lifte am 29. November zu öffnen<\/h3>Auch am Kronplatz herrschten in den vergangenen Tagen und Nächten ideale Bedingungen für die Grundbeschneiung. Der Schnee von oben kommt auch dort wie gerufen für den Saisonstart am 29. November. „Unser Ziel ist es, zum Start alle Lifte zu öffnen – das gelingt uns in der Regel sehr gut“, sagt Thomas Reiter, Direktor von Skirama Kronplatz. Zuletzt investierte man vor allem in die Beschneiung und die Verbreiterung einzelner Pisten. „Die großen Investitionen kommen nächstes Jahr: Die Seilbahn Kronplatz 1+2 wird neu gebaut und die Mittelstation verlegt, der Ruis-Lift ersetzt und auf der Olanger Seite eine Anlage abgebaut und eine neue errichtet.“ <BR \/><BR \/>Zum Eröffnungswochenende locken wieder die Sportler Ski Test Days. Rund 40 Aussteller präsentieren ihre Neuheiten und laden zum Ausprobieren ein. „Vergangenes Jahr hatten wir am ersten Tag über 10.000 Wintersportler auf dem Berg“, sagt Reiter. Im Schnitt zählt der Kronplatz mit 121 Pistenkilometern und 31 Aufstiegsanlagen täglich rund 10.500 Besucher, insgesamt etwa 1,5 Millionen Skier Days pro Saison – mit Spitzentagen um Weihnachten und Fasching. Heuer rechnet man am Kronplatz aber eher mit Rückgängen in der Faschingszeit. „Wegen der olympischen Spiele sind kaum Unterkünfte zu finden.“ Die Spiele seien ein einmaliges Event, das ein großes internationales Publikum ins Tal bringe – „und vielleicht kommt der ein oder andere später wieder zum Urlaub“, sagt der Skirama-Direktor. <h3>\r\nWie schaut es mit den Skipasspreisen aus?<\/h3>Ein Dauerthema zum Saisonstart sind stets die Skipasspreise. „Mit 2,9 Prozent auf den Wochenskipass fällt die Preissteigerung moderat aus“, sagt Reiter. Für Familien gebe es verschiedene Angebote, über die man vor Ort berate. Neu sei heuer eine Gebühr von fünf Euro für die Neuausstellung eines Skipasses – „also bitte den alten mitbringen“, sagt Reiter. <BR \/><BR \/>Im Skigebiet 3 Zinnen Dolomites haben heuer wieder alle Volksschüler von Prags bis Sexten einen kostenlosen Skipass erhalten. „Und für Mittelschüler ist er gratis, wenn ein Elternteil einen Skipass kauft“, erklärt Tschurtschenthaler. „Wenn wir das Skigebiet schon vor der Tür haben, sollen es auch alle nutzen können“, sagt er.