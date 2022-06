Die Carabinieri haben Ausflugs-Biker im Blick

Kontrollen auf Südtirols Pass-Straßen: In den ersten Junitagen waren die Carabinieri am Penser Joch, am Gampen, auf der Mendel, am Furkelpass, am Kreuzbergpass, am Grödner und Sellajoch – um nur einige zu nennen. Mit Motorrädern ausgerüstet kontrollierten die Beamten, Sicherheit und Lärmemissionen von Bikern und anderen Verkehrsteilnehmern.