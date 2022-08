Die Corona-Lage in Südtirol – 714 Neuinfektionen

Die Corona-Sommerwelle in Südtirol flacht ab. Im Juli aber wurden so viele Neuinfektionen verzeichnet, wie zuvor nur an 2 anderen Monaten seit Pandemie-Beginn. Mehr dazu lesen Sie hier. Bisher (02.08) wurden insgesamt 906.503 Abstriche untersucht, die von 325.689 Personen stammen.Untersuchte Abstriche gestern (01.08): 387Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 14Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 247.815Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 906.503Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 325.689 (+125)Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 3.034.668Gesamtzahl der durchgeführten Nasenantigentests: 1.508.439Durchgeführte Antigentests gestern: 3188Durchgeführte Nasenantigentests gestern: 275Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 700 davon durch Nasenantigentest 730-9: 49 = 6,86%10-19: 63 = 8,82%20-29: 67 = 9,38%30-39: 96 = 13,45%40-49: 119 = 16,67%50-59: 153 = 21,43%60-69: 81 = 11,34%70-79: 46 = 6,44%80-89: 33 = 4,62%90-99: 7 = 0,98%over 100: 0 = 0%Gesamt: 714 = 100%Verstorbene: 1509 Personen (+0)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 5.123Personen, welche die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 351.197Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 356.320Geheilte Personen insgesamt: 241.183 (+238)