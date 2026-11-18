„Bürger sind keine Experten und mit der Komplexität des Themas Klimaschutz oft überfordert“, sagt Südtirols Sonderbeauftragter für Nachhaltigkeit Klaus Egger. Im Interview verrät er seine Lehren aus Südtirols Klimabeteiligungsformaten Bürgerrat und Stakeholder Forum. <BR \/><BR \/><b>Wie beurteilen Sie im Nachhinein die Südtiroler Klima-Bürgerbeteiligung?<\/b><BR \/>Klaus Egger: Ich denke, gerade auch im Vergleich mit anderen Realitäten ist das in Südtirol glimpflich abgegangen. Anders als etwa in Österreich, wo der Frust jetzt ziemlich groß ist.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Woran liegt das?<\/b><BR \/>Egger: Die Beteiligung von Bürgern weckt Erwartungen. Aber es muss schon auch klar sein, dass nicht alle Vorschläge aus den Foren eins zu eins umgesetzt werden können. Deshalb war mir von Anfang an das Erwartungsmanagement wichtig. Hier muss die Kommunikation einfach von Anfang an klar sein. <BR \/><BR \/><BR \/><b>Erwartungen hat es dennoch auch in Südtirol gegeben...<\/b><BR \/>Egger: Ja, und auch Kritik. Die Politik habe nur 50 Vorschläge der insgesamt 600 aus beiden Beteiligungsforen – Klimabürgerrat und Stakeholder Forum – aufgegriffen. Das stimmt so aber nicht: Die Hälfte der Vorschläge betrifft Maßnahmen, die die Landespolitik bereits in Umsetzung hatte. Also kommen wir auf 350 umgesetzte Vorschläge von 600. Das finde ich einen guten Schnitt. Und es werden ja auch noch weitere Schritte folgen.<BR \/><BR \/><BR \/><b>Was würden Sie ändern?<\/b><BR \/>Egger: Ich bin nach wie vor ein großer Fan von Bürgerbeteiligungen in Sachen Klimaschutz – auf Gemeindeebene. Da ist das ein ganz tolles Format. Auf Landesebene kommt das Format an seine Grenzen. Der Bürger hat nur seine eigene Lebensrealität und ist kein Experte im Thema. Klimaschutz ist aber komplex und viele Dinge greifen ineinander. Damit, den Eindruck habe ich aus unserem Projekt gewonnen, sind viele überfordert. Das ist ja auch nicht unlogisch. Und da stellt sich mir schon die Frage: Welchen Zweck hat es, Vorschläge von Nicht-Experten ausarbeiten zu lassen, noch dazu mit einem solchen Aufwand? <BR \/><BR \/><BR \/><b>Keine Beteiligung mehr?<\/b><BR \/>Egger: Ich denke, der größte Mehrwert einer Bürgerbeteiligung am Prozess ist nicht der, Maßnahmen zu erarbeiten. Der Mehrwert liegt darin, die Lebensrealitäten der Bürger in Bezug auf Klimaschutzmaßnahmen kennenzulernen. Etwa beim Umstieg auf die Öffis: Wie praktikabel ist das für den Einzelnen? Oder bei E-Mobilität und Wärmepumpe: Ist das ökonomisch machbar für den Einzelnen? Daraus lassen sich dann Nachbesserungen und andere Maßnahmen entwickeln. <BR \/><BR \/><BR \/><b>Ein Rückschluss damals war, dass die Bürger beim Klimaschutz aufgeschlossen sind...<\/b><BR \/>Egger: Fordern und vorschlagen ist eines. Fragt man die Leute, wie ernst sie den Klimawandel nehmen, sagen über 80 Prozent: sehr ernst und man muss was tun. Fragt man danach, ob sie bereit wären, dafür auf etwas zu verzichten, dann sinkt die Zustimmung schon auf 50 Prozent. <BR \/><BR \/><BR \/><b>Was war aus Ihrer Sicht dann der beste Aspekt an den beiden Beteiligungsforen?<\/b><BR \/>Egger: Der Dialog – und zwar in beiden Foren. So ist jeder gezwungen, aus seiner „Bubble“ herauszuschauen und sich mit anderen Realitäten und Einstellungen auseinanderzusetzen – für ein gemeinsames Ziel.