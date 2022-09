Die derzeit beste Strategie gegen den Borkenkäfer Die derzeit beste Strategie gegen den Borkenkäfer

Der Sturm Vaia 2018, Schneedruck in den Jahren 2019 und 2020, dann der heurige heiße Sommer boten dem Borkenkäfer beste Voraussetzungen, um sich in Südtirols Wäldern ungehemmt zu vermehren. Auch im Großraum Bozen sind viele Wälder stark betroffen. Der Direktor des Forstinspektorats erklärt, was er für das Beste bei der Bekämpfung hält. + von Flora Brugger