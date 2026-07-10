Die extremen Temperaturen Ende Juni liegen vielen noch in den Knochen, doch der Sommer kennt keine Gnade. Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin über den Kurznachrichtendienst X bekannt gibt, befinden wir uns mitten in der dritten Hitzewelle des Jahres. <BR \/><BR \/>Bis weit in die kommende Woche hinein werden täglich Höchstwerte um die 35 Grad erwartet. Damit bleiben die Temperaturen unter den bisherigen Rekordwerten, auch soll es Prognosen zufolge weniger schwül werden als noch vor rund zwei Wochen. Ebenfalls in Grenzen halten sich Gewitter und Tropennächte. <BR \/><BR \/>Wie lange die Hitze anhält, ist vorerst unklar. Ein Ende der Welle ist momentan noch nicht abzusehen.