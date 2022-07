Die Drohnen kreisen wieder über der Marmolata

Die Bergretter sind in der Gletscherhütte stationiert, von wo aus sie die Aufnahmen der Drohnen kontinuierlich auswerten.Neben der Bergrettung des CNSAS ist auch die Bergrettung der Finanzwache (SAGF) im Einsatz.Die riesigen Eis- und Gesteinsmassen haben bisher 7 Tote und 8 Verletzte gefordert, 2 von ihnen schwer. Nach der Tragödie an der Marmolata sind weiterhin 13 Personen vermisst, darunter 3 Ausländer. 5 Wanderer waren gestern unverletzt kontaktiert worden. Dies ist jedoch nur eine unvollständige Bilanz der bisher schwersten Tragödie, die es in den italienischen Bergen bisher gegeben hat. Auch für die Retter selbst ist der Einsatz „beängstigend“: Wegen des schlechten Wetters waren sie am Montag gezwungen gewesen, die Suche für einige Stunden zu unterbrechen. Der Untergrund, auf dem sie sich bewegen, ist tückisch und von weiteren Bewegungen und Einstürzen bedroht.