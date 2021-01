Die Ehescheidung: Was Sie wissen müssen – Teil 1

Lorenz Michael Baur und Janis Noel Tappeiner, Rechtsanwälte mit eigener Kanzlei in Lana und Schlanders, beantworten für s+ in einer dreiteiligen Serie einige wichtige Fragen zum Thema Ehescheidung. Im ersten Teil der Serie geht es unter anderem um die Situation in Südtirol, schnelle und unkomplizierte Lösungen für eine Scheidung und vieles mehr.