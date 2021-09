Die Einladungen zur Auffrischungsimpfung kommen

„Südtirol ist sehr schnell in der Umsetzung“, sagt Lukas Raffl, Direktor der Abteilung Kommunikation im Südtiroler Sanitätsbetrieb. „Am heutigen Dienstag sind bereits die ersten Termine in Bozen vergeben worden, in den nächsten Tagen folgen Brixen, Meran und Bruneck. Die betroffenen Personen werden in den nächsten Stunden einen Anruf erhalten.“Ganz besonders für Menschen, deren Immunschutz aus gesundheitlichen oder anderen Gründen mangelhaft sein könnte, wird eine dritte Impfung empfohlen. Es handelt sich dabei größtenteils um Patienten nach oder in Erwartung einer Organtransplantation oder mit onkologischen und hämato-onkologischen Pathologien, die mit immunsupprimierenden Medikamenten behandelt werden.Geimpft wird mit Moderna bzw. Pfizer – je nachdem, welcher Impfstoff bei der Erst- bzw. Zweitimpfung verabreicht wurde. Antikörpertests sieht Italien vor der Drittimpfung nicht vor.

kn