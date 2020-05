Die Eisheiligen bringen wechselhaftes Wetter

Das Auf und Ab beim Wetter geht weiter. Heute ein paar sonnige Stunden, bevor die nächsten Wolken aufziehen. Morgen trüb, Donnerstag wieder freundlicher, Freitag und Samstag wieder wechselhafer. Dennoch bleibt es recht mild, ein Kälterückfall ist nicht in Sicht. — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) May 12, 2020

In den kommenden Tagen erwartet Südtirol abwechselnd Sonnenschein, Wolken und Schauer. Die Temperaturen gehen zwar etwas zurück, die für die Eisheiligen typische Kältefront bleibt aber aus, erklärt Wetterexperte Dieter Peterlin gegenüber STOL.Während Polarluftströme nördlich des Alpenhauptkammes in dieser Gegend für einen starken Temperaturrückgang sorgen, bleibe Südtirol im Einflussgebiet einer milderen und feuchten Südströmung, weshalb die Temperaturen nicht so stark zurückgingen.„Der Mai ist der Übergangsmonat zwischen Winter und Sommer. Die Temperaturen sind normalerweise schon recht hoch, es können aber immer wieder kalte Polarluftströme durchdringen und in der Folge für Temperaturstürze sorgen“, erklärt Peterlin. „Im Juni setzen sich dann meist die warmen Luftströme aus dem Süden durch, die Temperaturen bleiben konstant warm.“Abschließend stellt Peterlin klar: „Langjährige Statistiken zeigen außerdem, dass dieser Kälteeinbruch im Mai nicht zwingend mit den Eisheiligen zusammenfällt – mal findet er früher statt, mal später und mal auch genau zur Zeit der Eisheiligen.“Die Tage der Eisheiligen beginnen am heutigen Dienstag, 12. Mai mit dem heiligen Pankratius und enden am Freitag 15. Mai mit der Kalten Sophie.

ptr