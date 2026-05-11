„Laut Bauernregel sind die Eisheiligen jene Zeit, wo es nochmals Frost gibt, typisch soll ein Vorstoß von kalter Luft aus dem hohen Norden sein“, betont der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin. „In Südtirol gibt es mittlerweile Temperaturmessungen über viele Jahrzehnte, tägliche Daten stehen ab dem Jahr 1956 zur Verfügung.“<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1311135_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Und hier zeigt die Statistik ziemlich eindeutig: Kälterückfälle im Mai gibt es tatsächlich sehr häufig, nämlich alle ein bis zwei Jahre, allerdings nicht immer genau direkt zu den Eisheiligen“, so Peterlin. <h3>\r\nSo wird das Wetter in dieser Woche<\/h3>Über Südtirol halten sich am heutigen <b>Montag<\/b> viele Wolken, die Sonne zeigt sich nur selten und im Tagesverlauf muss man mit einigen Regenschauern rechnen. Am Nachmittag reichen die Temperaturen von 15Grad im Wipptal bis 20 Grad im Unterland.<BR \/><BR \/>Der morgige <b>Dienstag<\/b> beginnt wechselhaft mit letzten Schauern. Im Tagesverlauf sorgt Nordwind für eine Wetterbesserung und es setzt sich verbreitet die Sonne durch. Die Höchsttemperaturen klettern noch einmal auf 23 Grad.<h3>\r\nAb Mitte der Woche wird es deutlich kühler<\/h3>Am <b>Mittwoch<\/b> überwiegen die Wolken, es bleibt aber meist trocken. Die Temperaturen gehen deutlich zurück und erreichen Höchstwerte von 21 Grad. <BR \/><BR \/>Noch kühler wird es am <b>Donnerstag<\/b> und am <b>Freitag:<\/b> Am Donnerstag wechseln Sonne und Wolken mit ein paar Regenschauern am Nachmittag und Höchstwerten von bis zu 18 Grad, der Freitag bringt ebenfalls viele Wolken und einige Regenschauer mit Temperaturen, die nicht über 18 Grad klettern.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>