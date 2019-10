Die Entschärfer

Die 3 Entschärfer werden sich am Sonntag um 9.15 Uhr in die Baugrube begeben, wo die amerikanische Fliegerbombe – eingebettet in einen Schutzwall aus Sand – liegt. (Stol hat berichtet)





„Dolomiten“: Hauptfeldwebel Francesco Loiodice, Sie werden gemeinsam mit 2 Kollegen am Sonntag die Zünder der Bombe entfernen. Routine oder immer wieder ein Spiel mit dem Feuer?

Das Tagblatt „Dolomiten“ hat mit einem der 3 Experten, Hauptfeldwebel Francesco Loiodice, gesprochen.Loiodice: Zunächst einmal muss man seine Arbeit lieben. Wir werden die Operation am Sonntag angehen, wie wir das jeden Tag tun. Bei jedem Anruf dieser Art sind wir sofort zur Stelle. Vor dem Fund der Bombe in Bozen waren wir vor allem mit der Bonifizierung des Vahrner Sees beschäftigt.

