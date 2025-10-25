Wir sind abgelenkt. Kein Wunder – schließlich scheint es auf der Welt gerade an allen Ecken zu brennen. Putins Bomben, die täglich auf ukrainische Städte fallen. Trumps Zölle, die die Weltwirtschaft ins Wanken bringen. Der Vormarsch der Rechtspopulisten in Europa. Der Nahostkonflikt, die Sorge vor einem russischen Angriff auf die NATO, eine demographische Schieflage, die auf uns zurollt, Rezessionsängste in Europa. Kein Mangel an Krisen also – und doch übersehen wir die größte von allen: den Klimawandel.<BR \/><BR \/>Während wir auf die täglichen Brandherde starren, brennt die Erde langsam, aber unaufhaltsam vor sich hin. Inmitten der Schlagzeilen sind zwei Meldungen fast untergegangen, die eigentlich jeden Wecker läuten lassen müssten: Der Global Tipping Points Report 2025 und die Erklärung des Extremwetterkongresses in Hamburg.<BR \/><BR \/>In der Erklärung heißt es unmissverständlich: „Die globale Erwärmung ist in eine Phase der Beschleunigung eingetreten. Bereits um das Jahr 2050 könnte die Erwärmung sogar drei Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit erreichen. (…) Dies kann nur noch durch ein Umsteuern der Menschheit verhindert werden. Wir rufen alle politischen Akteurinnen und Akteure auf, sich der realen Gefährdungslage (…) und der Dringlichkeit des Handelns bewusst zu werden.“<BR \/><BR \/>Der Tipping Points Report bestätigt, wie ernst es ist: Die Erde hat ihren ersten Klimakipppunkt überschritten – die Warmwasser-Korallen sind bereits verloren. Weitere Systeme stehen am Rand des Kippens: der Amazonas-Regenwald, der Permafrostboden, die polaren Eisschilde, ja sogar die Atlantische Umwälzströmung, die unser Klima in Europa stabil hält. Werden diese Systeme instabil, beginnen sich die negativen Effekte selbst zu verstärken – mit Folgen, die unumkehrbar sind.<BR \/><BR \/>Und das alles passiert nicht irgendwann, irgendwo – sondern jetzt, auch bei uns. Südtirols Gletscher schmelzen in Rekordtempo, unsere Sommer werden heißer, die Trockenperioden länger, die Unwetter heftiger. Der Klimawandel ist kein ferner Prozess – er ist längst Teil unserer Realität.<BR \/><BR \/>Doch der Bericht zeigt auch: Es gibt Hoffnungsschimmer. Solarenergie, Elektromobilität, Wärmepumpen, nachhaltige Landwirtschaft – all das kann dabei helfen, die Klimakatastrophe abzuwenden. Dafür ist allerdings konsequenter Wandel notwendig – auf persönlicher aber vor allem auf systemischer Ebene.<BR \/><BR \/>Die Fakten liegen auf dem Tisch. Jetzt geht es darum, zuzuhören – und zu handeln. Wir haben keine Ausreden mehr. Aber wir haben noch eine Chance. Nutzen wir sie, bevor der nächste Kipppunkt überschritten ist.