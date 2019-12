Die erste Kerze brennt, der Advent ist da

Er wird nun an jedem der 4 Adventsonntage auf Südtirol Online sprechen und mit tiefgehenden Worten zum Nachdenken anregen.





Zum ersten Adventsonntag meint Seelsorgeamtsleiter Reinhard Demetz: „Die Texte der christlichen Liturgie haben am Anfang des Advents einen richtig apokalyptischen Ton. Von Weltende und Gericht ist da die Rede; von Entscheidungen über Leben und Tod.“„Ich finde, hier liegt ein spannender Kontrast“, betont er. „Während sich an der Oberfläche Konsum und Glühwein breitmachen, stellt sich darunter eine ungeheure Frage: Weißt du, was im Leben wichtig ist? Weißt du, was am Ende bleibt, wenn alles zu Ende geht? Was würdest du heute tun, wenn es dein letzter Tag wäre?“

fm