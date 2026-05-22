Der Aufreger des Monats steht jetzt schon fest: die Blockade am Brenner am übernächsten Wochenende. Mehr Chaos geht nicht. Aber ganz ehrlich? Ich kann sie verstehen, die Menschen entlang der Brennerroute. Seit Jahrzehnten schlucken sie Abgase und Lärm. Viel Belastung, dafür kaum Solidarität. Und erst recht keine Lösungen von der Politik.<BR \/><BR \/> Lösungen braucht übrigens bereits am heutigen Freitag auch der FC Südtirol. Sonst geht’s schnurstracks zurück in die Drittklassigkeit. Aber ich bin optimistisch. Die Burschen schaffen das! Irgendwie. Mit Kampf, Krampf und endlich auch mit ein bisschen Glück. Und dann?<BR \/><BR \/> Dann wäre es Zeit für einen Neuanfang. Inklusive Aufhebung der etwas anderen „Brennerblockade“, die der aktuelle Sportdirektor seit Jahren pflegt. Spieler aus Österreich oder Deutschland würden nicht nur der Vorzeigemannschaft des Landes guttun, sondern dem ganzen Umfeld. Sie würden mehr Identifikation, mehr Nähe bringen. Mehr „Des isch inser Verein“. <BR \/><BR \/> <a href="mailto:guenther.heidegger@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">guenther.heidegger@athesia.it<\/a>