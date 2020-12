Die (fast) geschenkte Beregnung

Seit Jahren wird in Schluderns mit aller Kraft versucht, einen großen Schub für die Landwirtschaft umzusetzen. Das Zauberwort dabei ist die Beregnungsanlage in der Ebnet. Das ins Auge gefasste Areal ist groß und umfasst rund 180 Hektar, die Zahl der betroffenen Eigentümer ist mit rund 200 ebenfalls beträchtlich. Nach Jahren der Vorbereitung scheint nun alles in trockenen Tüchern, wie Andreas Hauser sagt.