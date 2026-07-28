Vor mehreren Wochen hat Paulaner gemeinsam mit Dolomiten und Südtirol 1 die Aktion The Match Of Your Life gestartet, bei welcher sich Amateurfußballer fürs große Spiel gegen die Bayernprofis bewerben konnten. <BR \/><BR \/>Aus allen Bewerbungen hat eine Fachjury die fünf Finalisten ausgewählt: Martin Hafner aus Terlan, Yassin Nassir aus Bozen, Leonardo Pedroza aus Treviso, Lorenzo Bruni aus Torino und Alexander Unterfrauner aus Feldthurns. <BR \/><BR \/>Sie sind auf der Funkhaus-Dachterrasse vorgestellt worden und werden sich der Jury bestehend aus Konrad Laimer, Lena Oberdorf und Stefan Lehmann stellen. Wer es ins Amateurteam schaffen wird, werden wir schon bald wissen.