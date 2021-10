Die Galgenfrist für das Testzentrum in der Stadthalle endet am Freitag

Erwartet wurde ein großer Ansturm, daraus geworden ist ein Flop: Das Testzentrum der Gemeinde Bozen in der Reschenstraße wird kaum genutzt. Und das, obwohl dort eine Vormerkung möglich wäre und damit lange Wartezeiten verhindert werden könnten.Doch die Tests in der Stadthalle kosten den Bürger 15 Euro. Deshalb haben in den vergangenen Tagen zahlreiche Impfunwillige die Billigangebote diverser Apotheken in Anspruch genommen, die Testpakete zum Spezialpreis anbieten – und dafür lieber stundenlange Wartezeiten in Kauf genommen.„Wir haben am Montag 132 Tests durchgeführt, das sind etwa 15 Prozent von dem, was mit 5 Testlinien eigentlich möglich wäre“, rechnet Vizebürgermeister Luis Walcher vor. Am gestrigen Dienstag sind die Zahlen noch weiter zurückgegangen.Walcher und Bürgermeister Renzo Caramaschi finden es daher wenig sinnvoll, das Testzentrum überhaupt noch geöffnet zu halten. „Aber der Sanitätsbetrieb hat uns gebeten, das Angebot noch bis zum Freitag aufrecht zu erhalten“, berichtet Caramaschi. Deshalb werde es bis Ende der Woche weiterhin 5 Testlinien geben, die von 7.30 bis 10 Uhr und von 16 bis 20 Uhr Antigentests durchführen können. Die Bürger können sich im Netz vormerken und haben somit ihren fixen Termin, an dem sie getestet werden.Sollte sich an der Nachfrage nichts ändern – wovon derzeit auszugehen ist – dann wird das Testzentrum ab dem Samstag geschlossen bleiben.Erst am 1. November könnte sich an der Situation wieder etwas Grundlegendes ändern. Dann nämlich werden die Apotheken pro Testkit 3 Euro bezahlen müssen (derzeit werden ihnen die Kits gratis zur Verfügung gestellt). Damit könnte sich auch das Preisangebot der Apotheken ändern und die Stadthalle könnte als Testzentrum wieder attraktiver werden.Das Zentrum auch für Personen von außerhalb zu öffnen, schließen Walcher und Caramaschi derzeit aus – auch wenn die Gemeindeapotheken natürlich auch für Kunden zur Verfügung stehen, die nicht in Bozen wohnen. „Die Gemeindeapotheken stehen natürlich jedem offen und sie arbeiten unter den gleichen Bedingungen wie jede andere Apotheke auch“, betont Caramaschi. Die Testmöglichkeit in der Stadthalle sei etwas völlig anderes. Dort müssten die Sportaktivitäten zurückgestellt werden. Außerdem müssen für den Dienst in der Stadthalle etwa 10 Gemeindeangestellte von ihrem normale Arbeitsplatz abgezogen werden.

