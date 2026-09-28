„Zweieinhalb Monate später ist die Geduld der Bevölkerung am Ende“, unterstreichen SVP-Ortsobfrau Judith Kofler Peintner und der Bozner SVP-Stadtobmann und Gemeinderat Andreas Berger. „Während die Sperre aufrecht bleibt, stehen die Arbeiten seit Wochen weitgehend still. Aktuell sind seit rund drei Wochen keine Arbeiter mehr auf der Baustelle im Einsatz.“ Für die Bevölkerung sei diese Situation nicht mehr hinnehmbar. Die Bürgerinnen und Bürger hätten Verständnis dafür, dass große Infrastrukturprojekte Zeit benötigen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1365528_image" \/><\/div>\r\nSVP-Stadtobmann Andreas Berger und Judith Kofler Peintner, SVP-Ortsobfrau und Stadtviertelrätin von Oberau-Haslach.<?Uni SchriftStil="0" SchriftArt="QuadraatSans" SchriftGroesse="7pt" Vorschub="10,2pt" SchriftWeite="100ru" SatzArt="0">\r\n<?TrVer>\r\n<?Uni Kapitaelchen="100ru">\r\n<?_Uni>\r\n<?PH PHFormat="$($IptcQue$\/)"_>\r\n<?PH PHFormat="$($IptcAN)"_>\r\n<?_Uni>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>„Was sie nicht akzeptieren können, ist eine monatelange Sperre einer wichtigen Verkehrsverbindung, wenn gleichzeitig auf der Baustelle kaum Fortschritt erkennbar ist“, unterstreichen Kofler Peintner und Berger. „Wer eine Straße sperrt, muss auch dafür sorgen, dass die Arbeiten mit dem notwendigen Tempo vorangetrieben werden. Die Bevölkerung hat Anspruch auf funktionierende Verkehrswege, klare Informationen und einen verbindlichen Zeitplan.“ Dies gelte auch für die Bohrarbeiten am neuen Eisenbahntunnel, die nur schleppend vorangingen.<BR \/><BR \/>Die Verantwortung für die Arbeiten an der Bahnunterführung liegt beim staatlichen Schienennetzbetreiber RFI (Rete Ferroviaria Italiana). Der SVP-Ortsausschuss Haslach-Oberau fordert RFI daher „unmissverständlich auf, den Baustellenstillstand zu beenden, die Arbeiten an der neuen Bahnunterführung und am Virgltunnel unverzüglich wiederaufzunehmen und die notwendigen Arbeiten mit höchster Priorität voranzutreiben.“<BR \/><BR \/>Auch der für Verkehr und Infrastruktur zuständige Landesrat Daniel Alfreider sei gefordert. „Der Ortsausschuss ersucht ihn, bei den zuständigen Stellen mit Nachdruck auf eine Beschleunigung der Arbeiten hinzuwirken und sich für einen möglichst raschen Abschluss der Bauvorhaben einzusetzen. Jetzt braucht es kein weiteres Vertrösten, sondern Tempo, Koordination und einen klaren Fahrplan für die Fertigstellung“, so Kofler Peintner und Berger abschließend.