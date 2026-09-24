Rund 410 Kilometer lang schlängelt sich die Etsch als Lebensader eines ansehnlichen Territoriums von der Quelle am Reschen bis zur Mündung in der Adria entlang. In aller Regel ruhig und friedlich, mitunter aufbrausend und manches Mal angsteinflößend. Vor allem den Gefahren und Schreckensmomenten ist die bis 17. Oktober in Bozen laufende Ausstellung „Land unter – Die Überschwemmungen der Etsch in Südtirol und dem Trentino in Fotografien“ gewidmet. <h3>Etsch-Regulierung unter Erzherzog und Kaiser<\/h3>Im Laufe der Jahrhunderte wurden immer wieder verheerende Überschwemmungen verzeichnet – mit entsprechenden Folgen für die betroffenen Menschen und Siedlungen. Erst im Laufe der Jahrhunderte wurde der einst völlig unregulierte Flusslauf unter großen Anstrengungen reguliert. „Die Grundlage aller weiteren Regulierungsarbeiten bildete einst der Novack-Plan unter Erzherzog Johann in den Jahren 1802 bis 1805, im Jahr 1879 erklärte Kaiser Franz Josef die Etschregulierung als einheitliches, in sich zusammenhängendes Ganzes“, spricht Kurt Werth zwei Meilensteine älteren Datums an. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1362993_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Für sein Buch „Geschichte der Etsch“ hat der in Neumarkt ansässige Werth 20 Jahre lang Dokumente und Daten aus unterschiedlichsten Archiven zusammengetragen. <BR \/><BR \/>Überdies ist er auch Zeitzeuge von mehreren Hochwassern, so etwa von der Überschwemmung Salurns im Jahre 1981, als das Wasser fünf bis sechs Meter hochstand. Damals war er beim Beratungsring für Obstbau tätig, in Salurn hatte er die Schäden zu erheben. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1362981_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Nur eine von vielen Überschwemmungen der Etsch an unterschiedlichen Schauplätzen (betroffen waren mehrfach etwa auch Burgstall, Gargazon, Pfatten, Branzoll sowie Ortschaften im Trentino), wobei es auch mehrmals Dammbrüche gegeben hat.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1362996_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Vor 100 Jahren forderte eine Überschwemmung in der Nähe von Burgstall zwei Todesopfer, während im Jahr 1966 infolge eines Jahrhundert-Unwetters in Trient 22 Menschen ums Leben kamen. Die bis dato letzte nennenswerte Überschwemmung betraf die Zone Neufeld bei Sigmundskron im Jahr 1987, auch sie war einem Dammbruch geschuldet.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1362984_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Seit das Land Südtirol im Jahr 2000 die Zuständigkeit über die Etsch bekommen hat, wurde sicherlich viel unternommen, dennoch ist das Risiko für weitere Überschwemmungen allemal gegeben“, sagt Werth und verweist dabei auf die Expertise von zuständigen Technikern. Der Rekordpegelstand in Neumarkt mit einem Wert von sieben Meter und 16 Zentimeter datiert aus dem Jahre 2020. Gleich mehrfach habe es in den vergangenen Jahren kritische Hochwasser gegeben, nur knapp sei man an weiteren Überschwemmungen vorbeigeschrammt. <h3>Aktuelle Risiken im Blick behalten<\/h3>„Somit ist diese Foto-Ausstellung nicht bloß als Chronologie zu verstehen, sondern mit ihr wird auch auf die aktuellen Risiken hingewiesen“, sagt Werth. Für kritische Situationen könnte in seinen Augen die Möglichkeit in Erwägung gezogen werden, die Rienz für einige Stunden in einem unbewohnten Tal in der Gegend von Elvas zu stauen. <BR \/><BR \/>Die von Marlene Huber und Katia Malatesta koordinierte Ausstellung ist eine Zusammenarbeit des Amtes für Film und Medien, des Südtiroler Landesarchivs und der Agentur für Bevölkerungsschutz des Landes Südtirol mit mehreren Partnern des Trentino. Sie ist noch bis 17. Oktober im Merkantilmuseum Bozen frei zugänglich.