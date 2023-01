Die Giulietta von Mafiaboss Messina Denaro führt die Ermittler auf heiße Spur

Ein Bild des „Paten“ aus den berühmten Filmen mit Marlon Brando hing im Versteck des echten Mafiabosses. - Foto: © ANSA / CARABINIERI

In der Geldbörse, die der Mafiaboss nach seiner Verhaftung in der Tasche hatte, befand sich ein Schlüssel. Anhand des Codes des Schlüssels gelangten die Ermittler zur Giulietta, dann rekonstruierten sie dank eines Systems der künstlichen Intelligenz die Bewegungen des Fahrzeugs des Mafiabosses und verfolgten es zurück zu seinem Versteck im Vicolo San Vito. Aber erst jetzt wurde die Giulietta gefunden.Die Giulietta war in einer Art Garage geparkt, nicht weit vom Haus von Giovanni Luppino, dem Mann, der Matteo Messina Denaro in die Klinik begleitet hatte, wo er am Montag verhaftet wurde.