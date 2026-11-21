<b>Von Miriam Roschatt<\/b><BR \/><BR \/>Um ihre kahlen Stellen am Kopf zu verstecken, schränkte sich Verena Kofler aus dem Pfossental (Schnals) jahrelang ein. Als Jugendliche verbrachte sie Stunden vor dem Verlassen des Hauses damit, ihre verbliebenen Haarsträhnen so zurechtzukämmen, dass sie die lichten Stellen möglichst gut verdeckten. <BR \/><BR \/>Auch Haarbänder, Haarbandanas und Perücken kamen zum Einsatz. So wollte sie sicherstellen, dass selbst bei Wind und Wetter nicht sichtbar wurde, wofür sie sich so lange schämte.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387194_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Allein der Gedanke, die eigenen Haare zu verlieren, ist für viele beängstigend. Männer und Frauen können gleichermaßen davon betroffen sein. „Wobei es in der Gesellschaft schon eine viel größere Erwartungshaltung gibt, wie Frauen auszusehen haben“, ist Kofler überzeugt. Die Frau mit der perfekten Mähne. Mit dem glänzenden, vollen Haar, das immer sitzt. Ein Schönheitsideal, das das Bild von Weiblichkeit bis heute prägt und durch Filme maßgeblich mitgeformt wird, wie die 39-Jährige weiß: „Dabei ist auch bei Schauspielerinnen die volle, perfekt sitzende Haarpracht auf der Leinwand ganz oft nicht echt – viele tragen Perücken oder Haarteile.“ <BR \/><BR \/>So wie etwa Marilyn Monroe (in „Manche mögen's heiß“), Meryl Streep (in „Der Teufel trägt Prada“), Margot Robbie (in „Barbie“) oder Anne Hathaway (in „Plötzlich Prinzessin“). Frauen mit Glatze oder lichtem Haar werden dadurch nicht nur aus einem bestimmten Schönheitsideal ausgeschlossen, sondern bleiben auch in der öffentlichen Wahrnehmung weitgehend unsichtbar.<h3>\r\nAus Scham wird Stärke<\/h3>Genau dieser Unsichtbarkeit möchte Verena Kofler entgegenwirken, indem sie ihre kahlen Stellen selbstbewusst zeigt und damit ein Zeichen setzt: Eine Frau muss kein volles Haar haben, um schön, weiblich und selbstsicher zu sein. „Schönheit kommt von innen. Das wird einem erst bewusst, wenn man die eigene äußere Schönheit nicht mehr beeinflussen kann“, sagt die gebürtige Pfossentalerin, die bereits seit vielen Jahren unter kreisrundem Haarausfall leidet.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387197_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die medizinische Bezeichnung dafür lautet „Alopecia areata“. Dabei handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung, bei der sich das Immunsystem irrtümlich gegen die körpereigenen Haarwurzeln richtet und dadurch den Haarverlust auslöst.Grundsätzlich wird zwischen verschiedenen Formen von Alopecia (das ist der medizinische Oberbegriff für Haarausfall) unterschieden, die sich sowohl in ihren Ursachen als auch in ihrem Erscheinungsbild differenzieren.<h3>\r\nHilfe für Betroffene<\/h3>Es brauchte Zeit, bis Verena Kofler ihre Erkrankung annehmen konnte und lernte, offen damit umzugehen und sich so zu zeigen, wie sie es heute tut. Erschwerend kam nach der Geburt ihrer Tochter vor fünf Jahren hinzu, dass sie auch ihre Augenbrauen und Wimpern verlor. „Das war schon ein Schlag“, gesteht sie.<BR \/><BR \/>Heute strahlt die taffe Frohnatur – und steckt mit ihrem Lächeln andere an. „Wenn mich Menschen auf der Straße anstarren, was ich ja durchaus nachvollziehen kann, lächle ich mittlerweile zurück“, geht sie heute cool und lässig mit unangenehmen Situationen außer Haus um.<BR \/><BR \/>Viel zu lange habe sie sich versteckt und ihr Leben danach ausgerichtet, was andere denken könnten. Damit ist nun Schluss: Verena möchte sich nicht länger von den Blicken und Meinungen anderer einschränken lassen, sondern ihr Leben so leben, wie es sich für sie gut anfühlt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387200_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zu erleben, dass sie selbst etwas bewegen und anderen Betroffenen helfen kann, gab ihr schließlich auch die Kraft, dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln. So gründete sie vor fünf Jahren eine Selbsthilfegruppe in ihrer Wahlheimat Graz. 2024 entstand daraus der österreichweit tätige „Verein Haarausfall Österreich“.<BR \/><BR \/> Er bietet Betroffenen aus allen Bundesländern (inklusive Südtirol) Information, Beratung und Austausch, aber auch ganz konkrete Unterstützung im Alltag: von Empfehlungen für Perückengeschäfte im jeweiligen Bundesland über Kontakte zu Ärzten und Informationen zu aktuellen Therapien bis hin zu Anlaufstellen für eine möglichst natürliche Augenbrauenrekonstruktion. Jedem Bundesland steht eine Kontaktperson vor, die vor Ort u.a. Austauschtreffen organisiert. Für Südtirol ist dies Christa Oberrauch, selbst Betroffene. Unter ihrer Leitung findet am 21. November ein erstes Austauschtreffen für Betroffene in Bozen statt (siehe Infobox rechts).<BR \/><BR \/>Ein erster Schritt, um aus einer oft einsamen Erfahrung ein gemeinsames Stück Stärke zu machen.