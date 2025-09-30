Auch heuer können sich die Bürger in Südtirol kostenlos gegen die Grippe impfen lassen. <BR \/><BR \/><i><b>Bevor Sie weiterlesen, stimmen Sie ab:<\/b><\/i><BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div data-pinpoll-id="346412" data-topic="interests-properties-sp" data-autoplay><\/div><\/div>\n<BR \/><BR \/>Nach Angaben des italienischen Gesundheitsministeriums führt die Grippe jedes Jahr zu zahlreichen Krankheitsfällen, Krankenhausaufenthalten und Todesfällen. Die Impfung gilt als wirksamste Schutzmaßnahme, um Erkrankungen und schwere Verläufe zu verhindern.<BR \/><BR \/>„Die Grippeimpfung hilft, besonders gefährdete Menschen zu schützen und das Gesundheitssystem zu entlasten“, betont Gesundheitslandesrat Hubert Messner. Ziel des kostenlosen Angebots sei es, mehr Menschen zur Impfung zu bewegen.<h3>\r\nFür diese Personen wird Impfung besonders empfohlen<\/h3>Besonders empfohlen wird die Impfung für ältere Menschen, chronisch Kranke, Schwangere und Kleinkinder. Auch Angehörige sowie Personen, die beruflich oder privat engen Kontakt zu diesen Risikogruppen haben, profitieren von einem Impfschutz.<BR \/><BR \/>Der Südtiroler Sanitätsbetrieb stellt drei Impfstoffe bereit. Zudem ist eine gleichzeitige Impfung gegen Grippe, Covid-19 und das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) möglich.<h3>\r\nVoraussichtlich ab Mitte Oktober – Die Vormerkungen<\/h3>Die Impfungen können ab voraussichtlich Mitte Oktober nach telefonischer Vormerkung über die Einheitliche Landesvormerkzentrale (100 100, mit den Vorwahlen 0471, 0472, 0473 oder 0474) in den Impfzentren des Sanitätsbetriebs erfolgen.<BR \/><BR \/>Auch Ärzte für Allgemeinmedizin, Kinderärzte sowie teilnehmende Apotheken bieten die Impfung an.