Grippewelle überrollt Südtirol

Gefährlich für Hochbetagte und Risikogruppen

Waren es letzthin vor allem Kleinkinder, die wegen starker Grippesymptome in die Notaufnahme der Krankenhäuser mussten (hier lesen Sie mehr dazu) , trifft es nun vor allem die Senioren, die in der Notaufnahme vorstellig werden – vor allem jene über 80-Jährigen, die nicht gegen die Grippe geimpft sind.Experten haben bereits im Sommer vorausgesagt, dass heuer eine starke Grippewelle zu erwarten sei. Grund dafür ist vor allem, dass in den vergangenen 2 Jahren, während der Corona-Pandemie, Masken getragen wurden und auf Abstand geachtet wurde. Dadurch sind die wenigsten Menschen mit Influenza-Viren in Kontakt gekommen – wie es vorher normalerweise jeden Winter der Fall war.Mit dem Wegfall der allermeisten Corona-Regeln ist nun die Normalität wieder eingekehrt und damit ist auch das Tragen der Maske zur Ausnahme geworden. Die Influenza-Viren haben nun wieder Leichtes und die meisten Personen haben nicht mehr dieselbe Abwehr gegen die Influenza-Viren wie noch vor 2 Jahren.Am stärksten trifft dies natürlich Hochbetagte und Risikogruppen – vor allem aber jene Personen, die nicht gegen die Grippe geimpft sind. Für diese Personen kann auch die Grippe zu einer Gefahr werden.Die Ärzte rufen daher noch einmal auf, sich gegen die Influenza impfen zu lassen.In den vergangenen Wochen wurden vor allem Kleinkinder in die Spitäler eingeliefert. Mehr dazu erfahren Sie hier.