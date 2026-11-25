Ein Überblick.<BR \/><b><BR \/>2016:<\/b> Über 83 Kilogramm Kokain mit einem Marktwert von über 18 Millionen entdeckte die Finanzpolizei an der Mautstelle Sterzing in einem Wagen. Der Lenker, ein Albaner, wird 2018 zu 16 Jahren Haft verurteilt.<BR \/><b><BR \/>2018:<\/b> Drogen im Marktwert von über 300.000 Euro konnten die Drogenfahnder von Polizei und Finanzwache in einem Kondominium im Don-Bosco-Viertel in Bozen sicherstellen. Der Verantwortliche wurde nach Albanien ausgewiesen.<BR \/><b><BR \/>2019:<\/b> Bei der Aktion „Bahnhof2019“ zerschlugen die Carabinieri einen nigerianischen Drogenhändlerring. Von Haschisch und Marihuana über Kokain bis Heroin hatten die Händler alles im Angebot. Im Rahmen der Operation „Carthago“ wurden eine Tonne Haschisch und zwei Kilo Kokain im Wert von 70 Mio. Euro beschlagnahmt – Drogen, die auf öffentlichen Plätzen und in unmittelbarer Nähe von Schulen verkauft werden sollten.<BR \/><b><BR \/>2022:<\/b> Etwa 14 Kilogramm Kokain und Haschisch hat die Finanzwache in Trient in einem verlassenen Gewächshaus beschlagnahmt. Der Gesamtwert der Drogen wird auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Ein Mann aus Libyen wurde wegen des Verdachts auf Drogenhandel festgenommen. <BR \/><b><BR \/>2024:<\/b> Das Abwassermonitoring zeigte, dass synthetische Drogen auch hierzulande auf dem Vormarsch sind. So werden etwa bei Amphetaminen und Metamphetaminen steigende Rückstände verzeichnet. <BR \/><b><BR \/>2025:<\/b> Wie hoch der Kokainkonsum inzwischen ist, zeigen die Daten des Abwassermonitorings der Europäischen Drogenagentur EUDA. 2025 wurden in Bozen 536,91 Milligramm Kokain pro 1.000 Einwohner und Tag gemessen – mehr als in Mailand (siehe Grafik).<BR \/><b><BR \/>2026:<\/b> Im April gelang den Ermittlern mit der Operation „Daku“ einer der größten Schläge gegen den organisierten Drogenhandel in Südtirol. Für 22 Personen klickten die Handschellen. Sichergestellt wurden 34 Kilogramm Kokain, 23 Kilogramm Marihuana und 5,6 Kilogramm Haschisch sowie 76.000 Euro, die aus dem Drogenhandel stammen sollen. Einen Rekordfund machten die Carabinieri von Bozen schließlich im September: 43 Kilogramm Haschisch werden sichergestellt. Für den Schwarzmarkt hätten daraus laut Ermittlern mehr als 600.000 Einzeldosen hergestellt werden können. Nun folgt mit der Operation „Scarabeo“ der jüngste große Schlag gegen den Drogenhandel in Südtirol.<h3>Südtirol im Rausch: Experten warnen vor Problem mit vielen Facetten<\/h3>Schon seit geraumer Zeit warnen Fachleute in den „Dolomiten“ vor den Schattenseiten des Drogenkonsums. Der problematische Konsum unterschiedlicher Substanzen habe in den vergangenen Jahren zugenommen. Das beobachtet auch Patrizia Federer, Leiterin der Anlaufstelle Bahngleis 7: Nicht nur immer jüngere, sondern auch immer mehr Menschen würden sich an Beratungsstellen wenden. <BR \/><BR \/>Besorgniserregend sei, dass vor allem junge Menschen die Risiken des Konsums häufig nicht ausreichend einschätzen könnten. Außerdem drohen die Grenzen zwischen legalen und illegalen Substanzen zunehmend zu verwischen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1388970_image" \/><\/div>