Die Baustelle in der Einstein-Straße ist Teil des Projekts zur Bozner Umfahrung. Dieses umfasst den Ausbau der Einstein-Straße im Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr Galvanistraße und der Buozzi-Straße, den Bau einer Unterführung im Bereich der Kreuzung mit der Galvanistraße samt Rampen, die Errichtung eines neuen Kreisverkehrs auf Straßenniveau sowie die Anpassung der Straßenführung in der Galvani-, Einstein- und Musystraße. <BR \/><BR \/>Während der ersten beiden Bauphasen seien einige zuvor nicht erkennbare Überschneidungen mit bestehenden Leitungen festgestellt worden, so Alfreider. „Dadurch kam es gegenüber der ursprünglichen Planung zu einer Verzögerung von rund zwei Monaten.“ Um den Zeitverlust möglichst gering zu halten, hätten die Bauunternehmen zusätzliches Personal und weitere Baugeräte eingesetzt und mehrere Arbeitsschritte gleichzeitig durchgeführt.<h3>\r\nDerzeit läuft dritte Bauphase<\/h3>„Mit der dritten Bauphase haben Anfang Oktober die großen Bauarbeiten begonnen. Dafür wurde die Verkehrsführung an der Kreuzung mit der Galvanistraße neu organisiert. Die Arbeiten schreiten planmäßig voran. Weitere Verzögerungen gibt es aktuell nicht“, erklärt der Landesrat. <BR \/><BR \/>Derzeit werden für die Unterführung große Bohrpfähle im Boden versetzt und der Untergrund abgedichtet. Anschließend folgen die Betonierung der Decke und die Errichtung des endgültigen Kreisverkehrs. Diese Arbeiten bilden die Voraussetzung für den Bau der Unterführung. Parallel dazu wird im Bereich der Dürerstraße eine Stützmauer zurückversetzt, um die Sicht in einer Kurve und damit die Verkehrssicherheit zu verbessern.<BR \/><BR \/> „Eine neue Fußgängerbrücke östlich der Einstein-Straße wurde am 28. Oktober montiert. Sie soll Mitte November freigegeben werden, sobald die Zugangsarbeiten abgeschlossen und die technischen Prüfungen durchgeführt sind“, erklärt Alfreider. <h3>\r\n„Ende der Arbeiten für das Jahr 2028 geplant“<\/h3>Besonderes Augenmerk gelte dem Umweltschutz, insbesondere der Überwachung des Grundwassers über sechs Messstellen. Die ersten chemischen Analysen der am 5. Oktober entnommenen Wasserproben hätten Werte deutlich unterhalb der gesetzlich festgelegten Grenzwerte ergeben. Die Messwerte würden kontinuierlich und automatisch überwacht. <BR \/><BR \/>„Es handelt sich um schwierige und komplexe Arbeiten, die den Verkehr und den Alltag vieler Menschen unmittelbar beeinflussen. Diese Belastungen wollen wir keineswegs kleinreden“, so Alfreider. Umso wichtiger sei es, jede Bauphase sorgfältig zu koordinieren. Man bitte die Bürgerinnen und Bürger um Verständnis und versichere, alles daranzusetzen, die Auswirkungen auf den Verkehr so gering wie möglich zu halten. <BR \/><BR \/>„Die Arbeiten sind anspruchsvoll, aber notwendig, um die Mobilität in der Stadt langfristig zu verbessern“, so der Mobilitätslandesrat. „Auf Grundlage der derzeitigen Einschätzungen und sofern die Arbeiten weiterhin regulär verlaufen, kann die Fertigstellung des Vorhabens für das Jahr 2028 angenommen werden.“