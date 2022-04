Die Gruppe Südtiroler Gasthaus ist 10 Jahre aktiv

Der Vorsitzende Florian Patauner bedankte sich zunächst für den gekonnten Start des neuen Ausschusses, welcher seit 3 Monaten im Amt ist und frischen Wind in die Gruppe bringt.Seit 10 Jahren gibt es die Gruppe Südtiroler Gasthaus und sie hat sich zu einem Vorzeigemodell Südtiroler Gastronomie entwickelt. Hinter der Marke „Südtiroler Gasthaus“ stehen Gastwirte, welche die Kunst des Gastgebens zu ihrem Lebensinhalt gemacht haben.Zum 10-jährigen Bestehen der Gruppe wird im Jahr 2023 ein Buch entstehen. Florian Patauner und Alexa Pichler, Mitarbeiterin der HGV-Unternehmensberatung und Koordinatorin der Gruppe, berichteten über den Stand der Dinge und das weitere Vorgehen. „Das Buch soll zur Sichtbarkeit der Südtiroler Gasthausküche beitragen und wird einen Wert für die Nachwelt haben“, freut sich Patauner über das Projekt.Ihre Arbeit aufnehmen werden in Kürze 3 neue Arbeitsgruppen im Südtiroler Gasthaus und zwar zu den Themenschwerpunkten Produktstellenmarkt, Mitarbeiter sowie Nachhaltigkeit.Landtagsabgeordneter Helmut Tauber bezeichnete in seinen Grußworten die Mitglieder der Gruppe als Leuchttürme der heimischen Gastronomie und betonte den Beitrag, den die Gruppe zur Steigerung des Stellenwertes der Gastronomie über die Landesgrenzen hinaus geleistet hat.„Das Südtiroler Gasthaus erfährt immer mehr nationale und internationale Wahrnehmung. Ein Zeichen für die Wertschätzung der Arbeit, die die Mitgliedsbetriebe für Südtirol leisten. Wir als HGV sind stolz darauf und werden die Gruppe auch weiterhin unterstützen“, so Tauber.Sternekoch Herbert Hintner, HGV-Landesausschussmitglied und Initiator der Gruppe, gratulierte zum 10-jährigen Bestehen und den vielen Meilensteinen, welche bereits gesetzt wurden. Gleichzeitig mahnte er an, weiterhin den Gemeinschaftssinn zu stärken und den Mehrwert für die Gäste, den Betrieb, die Mitarbeiter und sich selbst zu steigern.Patauner gab anschließend einen Überblick über die in diesem Jahr noch geplanten kulinarischen Aktionen. Start der kulinarischen „Sommerfrische“ ist Ende Juni, der „Erntedank im Südtiroler Gasthaus“ beginnt Ende September. Das Motto der beiden Aktion ist „Wald & Wiese“ und drückt die Vielfalt der Produkte und Gerichte aus.Ausgeschenkt werden wird auch im Jahr 2022 wieder das eigene Gasthaus-Bier „insriGs“, ein Märzen der Wirtshausbrauerei Batzen Bräu in Bozen, sowie der neue Gasthaus-Wein „insriGer“, ein Vernatsch „Südtirol Kalterersee Auslese Klassisch“ vom Weingut „Castel Sallegg“ in Kaltern. Zusätzlich soll jedes Gasthaus dieses Jahr ein Zusatzangebot für die Gäste auf die Beine stellen. Angedacht sind Produzentenabende oder auch ein Gasthaustheater.In puncto Weiterbildung werden Kochkurse in der Meraner Mühle zu den Themen „Vegetarisch und vegan Kochen mit Regiokorn“ sowie „Brot backen mit Regiokorn“ organisiert. Des Weiteren ist noch ein Kochkurs zum Thema „Ganzheitliche Verwertung“ vorgesehen. Geplant ist auch ein Servicekurs zum Thema Aperitif sowie eine Lehrfahrt im Herbst.Die beiden ersten Kochkurse werden in Zusammenarbeit mit Regiokorn ausgerichtet. Diese Kooperation, die im Jahr 2021 von der Gruppe Südtiroler Gasthaus, der Meraner Mühle und IDM Südtirol beschlossene wurde, läuft auch dieses Jahr weiter.