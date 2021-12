Die gute Nachricht: 18-Jährige in Marling aus unwegsamem Gelände gerettet

Gegen 18.20 Uhr wurde am Silvestertag Alarm geschlagen: Am Marlinger Berg hatte sich eine 18-Jährige aus Deutschland in unwegsamem Gelände verstiegen. Der Akku ihres Handys war fast leer, zum Glück konnte sie aber noch über ihre Mutter Hilfe anfordern. „Wir hatten keinen Kontakt zur 18-Jährigen“, sagt der Lananer Bergrettungschef Jakob Mairhofer.