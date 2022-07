Die gute Nachricht: 5 Vermisste gefunden – 2 Personen von Eislawine glücklicherweise nur gestreift

Ein großes Stück Gletscher ist am Sonntagnachmittag an der Marmolata abgebrochen. - Foto: © APA/afp / TIZIANA FABI

Angehörige und Freunde warten in Canazei darauf, dass die Vermissten gefunden werden. - Foto: © APA/afp / PIERRE TEYSSOT

Langsam tauchen als vermisst gemeldete Personen wieder auf, wie zum Beispiel 2 französische Bergsteiger, die von der Eislawine gestreift wurden. Laut ihren Erzählungen befanden sich am Sonntag, als das Unglück geschah, rund 12 Personen auf der Normalroute.Eine Zahl, die bei der Berechnung der offiziellen Todesfälle mit den Namen der Personen, die von Angehörigen gesucht wurden, als realistisch angesehen wird.Wie schon in den vergangenen Tagen haben die Ermittler auch am Dienstag wieder mehrere Zeugen befragt, um herauszufinden, wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt des Eisbruchs tatsächlich auf dem Gletscher befanden.Bislang gibt es offiziell 7 Todesopfer zu vermelden.Unbeeindruckt davon scheinen einige Wanderer zu sein: Obwohl der gesamte Berg auf Anordnung der Polizei und der Gemeinde für 2 Tage gesperrt ist, werden Bergsteiger beobachtet, wie sie die Marmolata besteigen. Mehr dazu hier. Auch könnten in diesem Gebiet Kriegsrelikte gefunden werden, die zur Gefahr für die Einsatzkräfte werden könnten.Die Staatsanwaltschaft von Trient hat indes ein Verfahren eingeleitet, um eine mögliche Verantwortung für die Katastrophe zu ermitteln.Alle Berichte zur Katastrophe an der Marmolata lesen Sie hier.