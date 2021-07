Die gute Nachricht: Junger Höhlenforscher ist gerettet

Der Höhlenforscher aus Roveredo in Piano, der sich in einer Höhle in Friaul-Julisch Venetien verletzt hatte und dort ausharren musste, ist in Sicherheit. Es hatte sich herausgestellt, dass der junge Mann keine besonderen Schäden am Rücken oder an den Beinen hatte. Die Retter konnten deshalb auf die Wirbelsäulentrage verzichten.