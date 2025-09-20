<BR \/><BR \/>In Bruneck ist es seit Jahren üblich, neue Tourismus- und Gewerbezonen vorab im Gemeinderat zu diskutieren – noch bevor sie die Prüfungen in Gemeinde- und Landesämtern durchlaufen. Beim Hotelprojekt in Reischach handle es sich aber um keine Neuausweisung, erklärte Andreas Dorfmann, Direktor der Kronplatz Seilbahn GmbH, der das Vorhaben im Gemeinderat vorstellte – Bruno Wolf hatte den Saal verlassen. <BR \/><BR \/>Es seien zwei bestehende Rechte, die man vor zwei Jahren beschlossen habe, zusammenzulegen: das Hotel Heinz der Familie Wolf mit derzeit 70 Betten und eine angrenzende Tourismuszone mit 72 Betten, die schon vor über zehn Jahren auf dem Grundstück der Seilbahngesellschaft genehmigt, aber nie umgesetzt worden war. Aus einer bisher „guten Nachbarschaft“, wie Bruno Wolf sagt, wurde die Kronplatz Hotel Heinz GmbH – mit dem Ziel, das Hotel Heinz abzureißen und gemeinsam ein „qualitativ nachhaltiges“ Haus zu errichten.<h3>\r\nNeubau in Hufeisenform<\/h3>Dabei wolle man von der Lage direkt an der Skipiste profitieren. „Es ist in Reischach das einzige Hotel direkt an der Piste. Diesen Vorteil muss man nutzen und qualitativ entsprechend aufbereiten“, erklärte Dorfmann. Vorgesehen sei ein aktiv-sportliches Hotel „ohne übertriebenen Wellnessbereich, sondern mit dem Anspruch, dass der Gast möglichst viel Zeit draußen verbringt – im Winter wie im Sommer“. <BR \/><BR \/>Man strebe ein 5-Sterne-Haus an mit öffentlichem Restaurant, Skiverleih, Skiservice, kleinem Shop und der Weiterführung des erfolgreichen Après-Ski-Lokals „Tenne“ in ähnlicher Form. Außerdem soll eine mehrgeschossige Tiefgarage mit maximal 490 Stellplätzen entstehen, die sowohl die Hotelparkplätze als auch die bisherigen oberirdischen Parkflächen auf dem Grundstück der Seilbahn aufnimmt.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-71498549_quote" \/><BR \/><BR \/>Die urbanistischen Details erläuterte der Planer – Ex-Bürgermeister Roland Griessmair. Er sprach von einer Fläche von 14.000 Quadratmetern, auf der das Hotel mit 142 Betten geplant sei – großteils bereits versiegelter Grund. Drei Bauleitplanänderungen seien dafür notwendig. Griessmair zeigte auch erste Bilder des Neubaus, einen in Hufeisenform konzipierten Baukörper.<BR \/><BR \/>„Es steht noch nicht fest, ob die Pläne in dieser Form umgesetzt werden“, sagt Bürgermeister und Gastwirt Wolf. „Deshalb macht es keinen Sinn, sie jetzt schon herzuzeigen.“ Details wie Größe, Hotelkategorie oder die tatsächliche Parkfläche seien noch offen. Dass man nicht sehr viel Zeit verlieren wolle, machte Andreas Dorfmann klar: „Sobald die Bauleitplanänderungen erfolgt und das Projekt genehmigt ist, wollen wir den Bau sofort angehen.“<h3>\r\nDie Bedenken der Grünen<\/h3>In die überwiegend positiven Wortmeldungen im Gemeinderat mischten sich die Bedenken vor allem der Grünen, die auf die Auswirkungen auf die Umwelt und die zusätzliche Förderung des bereits jetzt überbordenden Tourismus hinwiesen.<BR \/>Auch Bürgermeister Wolf weiß um die Brisanz, und er habe sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Er wisse, dass die öffentliche Wahrnehmung – gerade jetzt in seiner Doppelrolle – problematisch sein könne. „Aber ich glaube, auch heute darf man noch in den Tourismus investieren.“ Regelungen brauche es vor allem gegen das Wildcampen und die illegale Vermietung. Außerdem handle es sich um keine Neuausweisung, sondern um Rechte, die schon seit Jahren bestehen, betonen Wolf und Dorfmann. Wolf verspricht absolute Transparenz und will an keiner Sitzung teilnehmen, in der es um das Projekt geht.