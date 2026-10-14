Die Stadt Bozen ruft die Bevölkerung und die Kondominiumsverwalter auf, „beim Heizen gewissenhaft zu handeln und zu hohe Raumtemperaturen und eine unnötige Verschwendung zu vermeiden. Auf diese Weise wird ein wichtiger Beitrag zur Energieeinsparung und zur Reduzierung von umweltschädlichen Emissionen geleistet.“<BR \/><BR \/> Pro Tag sollte maximal 14 Stunden geheizt werden, und zwar im Zeitraum zwischen 5 und 23 Uhr.<BR \/><BR \/>„In Bezug auf die Raumtemperatur ist festgelegt, dass in Wohnungen und in anderen Gebäuden, die nicht für Industriezwecke genutzt werden, die Raumtemperatur maximal 20 Grad Celsius betragen sollte, mit einer Toleranz von zwei Grad Celsius. In den Gebäuden, in denen Industrie-, Handwerks- oder ähnliche Betriebe untergebracht sind, sollte die Raumtemperatur bei 18 Grad Celsius liegen. Auch hier gilt eine Toleranz von zwei Grad Celsius“, betont die Gemeinde.<BR \/><BR \/>Die alljährliche Heizperiode beginnt mit dem 15. Oktober und endet am 15. April.