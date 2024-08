Die Hitze hält an: Viel Sonne und einige Gewitter in der kommenden Woche

Der Montag beginnt mit viel Sonnenschein, der nur mancherorts von ein paar Schleierwolken getrübt wird. Am späteren Nachmittag können sich ein paar lokale Hitzegewitter aus den Quellwolken über den Bergen entwickeln.Ähnlich verlaufen der Dienstag und der Mittwoch. Nach einem durchwegs sonnigen Auftakt ist in der zweiten Tageshälfte mit einigen Regenschauern und örtlichen Gewittern zu rechnen. Am Donnerstag und Freitag bleibt die Wetterlage aktuellen Prognosen des Landeswetterdienstes zufolge etwas stabiler. Auf viel Sonnenschein folgen nur einzelne Gewitter.Die Temperaturen erreichen die ganze Woche über sommerliche Höchstwerte von 26 bis 35 Grad.