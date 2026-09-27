<b>von Yanis Varoufakis<\/b><BR \/><BR \/>Ist KI eine Blase? Es hängt alles davon ab, so wird uns gesagt, ob massive Investitionen in diese Technologie die Produktivität massiv steigern werden. Optimisten sind überzeugt, dass die künftigen Produktivitätsgewinne kolossal sein werden, selbst wenn eine Marktkorrektur notwendig sein sollte, um etwas Luft aus dem aktuellen Boom herauszulassen. <BR \/><BR \/>Pessimisten, von Jim Covello von Goldman Sachs bis hin zu Daron Acemoglu vom MIT, haben ihre Zweifel. Doch sowohl Optimisten als auch Pessimisten sind im Bann dessen, was ich als „Illusion der KI-Produktivität“ bezeichne.<BR \/><BR \/>Was beide Seiten übersehen, ist, dass KI den Kapitalismus zerstören wird, selbst wenn sie die Produktivität über unsere Vorstellungskraft hinaus steigert – und unabhängig davon, ob sie die versprochene gesamtwirtschaftliche Automatisierung alltäglicher Unternehmensabläufe liefert. Der Grund, warum wir diesen Punkt oft übersehen, ist, dass wir die heutige Welt durch die Brille einer anderen Welt betrachten, die das Cloud-Kapital – insbesondere jetzt, da es durch KI verstärkt wird – überholt hat.<h3>\r\nKreative Zerstörung reicht als Erklärungsmodell nicht mehr<\/h3>Bis vor kurzem galt es als ausgemachte Sache, dass jede technologische Revolution einen Moment kreativer Zerstörung darstellt. Ganze Branchen, Berufe und Qualifikationsprofile wurden durch Innovationen zerstört, die neue Branchen, neue Berufe und neue Qualifikationsprofile hervorbrachten. Das Automobil bedeutete das Aus für Sattler, Hufschmiede und Schlachter, schuf aber gleichzeitig Arbeitsplätze für Automobilarbeiter, Straßenbauer, Mechaniker und Tankstellenpersonal.<BR \/><BR \/> Der Übergang von Kohle zu Öl verdammte ganze Bergbaugemeinden – ganz zu schweigen von den Gewerkschaften – in die Vergessenheit. Unter dem Strich wurde jedoch mehr geschaffen als zerstört. Kreative Zerstörung wurde zum Synonym für Wirtschaftswachstum.<BR \/><BR \/>Angesichts des KI-Molochs ist es nur natürlich, den Fokus auf die Nettoauswirkungen der Technologie zu richten. Wird sie mehr schaffen als zerstören? Doch die eigentliche Frage lautet: „Mehr wovon?“ Um der KI-Produktivitäts-Illusion zu entgehen, müssen wir neu überdenken, wie wir Produktivität definieren.<h3>\r\nZwei verschiedene Begriffe von Produktivität<\/h3>Wenn wir unter Produktivität die pro Einheit menschlicher Arbeit erledigten Aufgaben verstehen, besteht kein Zweifel daran, dass sich die KI als immenser Erfolg erweisen wird – tatsächlich ist dies bereits der Fall. Wenn wir die Produktivität jedoch weiterhin anhand des pro Arbeitseinheit erwirtschafteten Geldwerts messen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich die KI als völlige Katastrophe erweisen wird.<BR \/><BR \/>Frühere technologische Revolutionen, von der Dampfmaschine und dem Automobil bis hin zum Personalcomputer und dem Smartphone, haben den Wirkungsbereich kapitalistischer Märkte erweitert. Trotz der Verwüstung ganzer Berufsgruppen und Gemeinschaften, die sie hinterließen, führten sie gleichzeitig zu einer höheren materiellen Produktion und einem höheren aggregierten Geldwert dieser Produktion.<BR \/><BR \/>Wird KI dasselbe bewirken? Vielleicht wird in China, wo KI mit Robotik gekoppelt ist, die materielle Produktion steigen und, zumindest kurzfristig, auch die Nettoeinnahmen. Im Westen hingegen werden KI-Agenten im Dienstleistungssektor eingesetzt – von amazon.com über Backoffices und Anwaltskanzleien bis hin zu Krankenhäusern und darüber hinaus. In diesen Bereichen könnte KI-gestütztes Cloud-Kapital die Märkte auf zwei unterschiedliche Weisen schrumpfen lassen.<h3>\r\nVon echten Märkten zu digitalen Lehensgütern<\/h3>Die erste Möglichkeit, die allen Sorgen bereitet, besteht darin, dass KI ganze Berufsgruppen verdrängen wird: Rechtsassistenten, Programmierer, Übersetzer, Buchhalter, ja sogar Architekten, Mathematiker und Lehrer, während weitaus weniger neue Arbeitsplätze entstehen, die von den Anweisern, Aufsehern, Ingenieuren und Bedienern der neuen Maschinen besetzt werden. Die zweite Möglichkeit ist weitaus weniger sichtbar, aber vielleicht sogar noch besorgniserregender: die Umwandlung von Märkten in Cloud-Lehensgüter und von Gewinnen in Renten.<BR \/><BR \/>Wie ich schon vor langer Zeit argumentiert habe, mag Amazon wie ein Markt aussehen, mit unzähligen Käufern und Verkäufern innerhalb seiner digitalen Mauern, doch es fehlt ihm das zentrale Merkmal eines Marktes: die Dezentralisierung. Tatsächlich ist es zentralistischer als es die sowjetische Planwirtschaft jemals war, wobei ein undurchschaubarer Algorithmus entscheidet, welcher Verbraucher welchem Anbieter zugeordnet wird – auf der Grundlage eines probabilistischen Modells, das darauf optimiert ist, die Wahrscheinlichkeit zu maximieren, dass Jeff Bezos, der Eigentümer, 40 Prozent des Höchstpreises einnimmt, den jeder Kunde zu zahlen bereit ist.<BR \/><BR \/>Je tiefer KI in Bezos’ Algorithmus eingebettet wird, desto mehr werden Schnittstellen wie Alexa nicht mehr nur als einfache Einkaufsassistenten mit uns kommunizieren, sondern als allwissender Freund, Begleiter und sogar Therapeut. Bald werden die Gewinne kapitalistischer Anbieter in Form von Cloud-Rente auf dem Konto eines Tech-Moguls landen, den er mit größter Sicherheit in weiteres KI-gestütztes Cloud-Kapital investieren wird, das mehr Macht erzeugt, um noch mehr Cloud-Rente zu erwirtschaften.<h3>\r\nDrohender systemischer Zusammenbruch<\/h3>Während also Apples Siri, Googles Gemini und eine ganze Armee solcher agentenartigen Assistenten für ihre Tech-Mogule dieselben Fähigkeiten entwickeln, wie Amazon sie für Bezos entwickelt hat, wird der kapitalistische Marktbereich weiter schrumpfen. Während sich KI im Hinblick auf die pro Einheit menschlicher Arbeit erbrachten wirtschaftlichen Aktivitäten als außerordentlich produktiv erwiesen haben wird, werden die Profitraten kapitalistischer Unternehmen zusammenbrechen und den Gesamtlohn der Gesellschaft nach unten ziehen. An diesem Punkt wird keines der Instrumente des liberalen Staates – weder quantitative Lockerung in welchem Umfang auch immer, noch politisch realisierbare Niveaus eines universellen Grundeinkommens, noch eine Vermögenssteuer, der sich die Tech-Mogule nur schwer entziehen können – in der Lage sein, einen systemischen Zusammenbruch zu verhindern.<BR \/><BR \/>Die Frage, ob KI massive Produktivitätssteigerungen bewirken wird, ist leicht zu beantworten: Ja. KI beweist bereits, dass sie in der Lage ist, die pro menschlichem Arbeitnehmer geleistete Arbeitsmenge exponentiell zu steigern. Doch solange sie dazu genutzt wird, Lohnarbeit zu verdrängen und gleichzeitig Gewinne aus den tatsächlichen Märkten in die Cloud-Renten unserer Tech-Mogule abzuleiten, wird der pro Arbeitnehmer erwirtschaftete wirtschaftliche Wert einbrechen.<BR \/><BR \/>Solange diese Unterscheidung nicht getroffen wird, wird die Illusion der KI-Produktivität fortbestehen. Und solange dies der Fall ist, können wir nicht auf eine postkapitalistische Zukunft des Überflusses hoffen, in der wir gemeinsam mit unseren KI-Helfern nach unseren Fähigkeiten produzieren und nach unseren Bedürfnissen verteilen.<BR \/><BR \/>Yanis Varoufakis, ehemaliger Finanzminister Griechenlands, ist Vorsitzender der Partei MeRA25, Professor für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Athen und Senior Research Fellow an der Fudan-Universität.