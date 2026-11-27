Hier die Termine und Uhrzeiten:<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77342854_listbox" \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77342855_listbox" \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77342856_listbox" \/><BR \/><BR \/>Man kann sich entweder nur gegen Grippe oder Covid oder gegen beide impfen lassen. Das Angebot ist kostenlos und ohne Terminvereinbarung zugänglich: Interessierte können sich einfach am angegebenen Tag zu den vorgesehenen Uhrzeiten in einem der oben genannten Impfzentren einfinden.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.sabes.it\/de\/themen\/grippe-und-coronaschutzimpfung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen zur Impfkampagne finden Sie hier.<\/a>