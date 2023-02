Die Inkonsequenz ist eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit

„ Am Beispiel Obstmarkt wird es offensichtlich, dass es nicht rund läuft. Der Nabel der Altstadt wird mittlerweile seit Jahren total abgewirtschaftet. ” — Michael Fink

Dass Bozen ein Problem mit der öffentlichen Sicherheit hat, ist nicht erst seit dem letzten Gewaltakt am Obstmarkt klar. Man kann es noch so oft drehen und wenden, sich alles schön und blumig reden und bunt und herrlich. Die Realität bleibt immer gleich, sie gehört mittlerweile zum Alltag der genervten Bevölkerung. Warum wird die Inkonsequenz nicht endlich aus dem Rathaus gejagt? Wieso werden immer nur homöopathische Dosen verabreicht? Weshalb muss sich die Boznerin, der Bozner immer nur ärgern und wundern und sich enttäuschen lassen? Wieso gibt die Gemeindeverwaltung das Heft aus der Hand?Das politische System in dieser Stadt ist extrem abgehalftert und verbraucht. Allein diese Erkenntnis stellt schon eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit dar. Das ständige und konsequente verhindern glasklarer und vernünftiger Entscheidungen, dieser dauernde Meuchelmord am Hausverstand und der Narzissmus der Gemeindepolitik ist ein Schaden für die Stadt und letztendlich für das ganze Land. Rechts gegen links, links gegen rechts, Mitte gegen oben und unten und am Ende zumeist ein Patt. Immer und immer wieder. Tagtäglich und seit Jahrzehnten.Am Beispiel Obstmarkt wird es offensichtlich, dass es nicht rund läuft. Der Nabel der Altstadt wird mittlerweile seit Jahren total abgewirtschaftet. Am Tag und in der Nacht. Mit gut zureden und freundlichen Ansprachen oder Hinweisen wird es nicht gelingen die Normalität wieder herzustellen. Immer erst wenn es kracht, kommt etwas Schwung in die Bude. Vorher lässt man die Sachen vor sich hinschleifen: Die Gemeindepolitik ist eine Meisterin der Reaktion, die Aktion ist nicht ihr Ding.Seit Bekanntwerden des neuerlichen Obstmarkt-Exzesses, schauen die Passanten abends wieder zweimal um die Ecke; vor allem die Frauen. Es liegt ein ziemliches Unwohlsein in der Luft, eine leise Angst geht um. Die Leute huschen durch die Gassen auf dem Weg nach Hause. Auch diese Phase wird sich bald wieder etwas legen, aber der nächste Zwischenfall kommt. In Bozen läuft nämlich sehr vieles auf Ansage. Es ist klar, dass nicht immer und überall alles geschmiert funktionieren kann. Es ist auch klar, dass der Verwaltungsapparat zumeist schwerfällig und träge ist. Nicht mehr akzeptabel ist, dass mit dieser zum Teil inkonsequenten Arbeitsweise im Provinznest Wild-West-Szenen zum Alltag gehören. Die Verrohung der bunten Gesellschaft ist offensichtlich, umso gefragter sind Maßnahmen um die Geschwindigkeit dieser Entwicklung zu drosseln. Auch das gehört zu den Aufgaben der Politik. Das immer nur hinterher rennen, endet früher oder später im totalen Kontrollverlust.