Die Jagd auf Bärin „JJ4“ ist angelaufen

Tierschutzorganisation OIPA will Bär leben lassen

Abschied von Andrea Papi

„Nach der tödlichen Attacke der Bärin begann die Kontrolle des Gebiets, die tagsüber und in der Dämmerung von der Trentiner Forstbehörde durchgeführt wurden. Jetzt, da wir genau wissen, um welchen Bären es sich handelt, müssen wir ihn finden“, erklärt Fabio Angeli, Leiter der Forststation Malè im Trentino, gegenüber Ansa. Bereits im Jahr 2020 hat „JJ4“ 2 Personen angegriffen. „Seitdem wurden Überwachungsmaßnahmen eingeleitet, aber das Tier war damals mit Jungen unterwegs. Im Jahr 2021 verließ die Bärin die Jungtiere sehr früh; 2022 gab es eine neue Geburt“, präzisiert Angeli und weist darauf hin, dass die Jungtiere in dieser Zeit normalerweise ihre Mutter verlassen.Um „JJ4“ einzufangen, werden Röhrenfallen eingesetzt, im Notfall aber auch Schlingen oder Betäubungspistolen. Die Tötung des Tiers, für die der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti eine Verordnung unterzeichnet hat, soll „unter Einhaltung der festgelegten Vorschriften durchgeführt werden. Der Zeitpunkt der Tötung ist nicht vorhersehbar“, so Paolo Zanghellini, Leiter der Trentiner Forstbehörde.Das Entsetzen nach dem Bärenangriff im Trentino, bei dem der 26-jährige Andrea Papi von Bär JJ4 getötet wurde, ist groß. Allerorts werden Konsequenzen verlangt, nur die Tierschutzorganisation (OIPA) fordert für den Bären JJ4 „eine alternative Lösung“.„Hätte Landeshauptmann Maurizio Fugatti den Zugang zu gefährdeten Gebieten geregelt und entsprechende Protokolle eingeführt, wäre das, was dem Läufer passiert ist, wahrscheinlich nicht passiert“, schreibt OIPA in einer Aussendung. Mit einer Schweigeminute begann gestern um 15 Uhr das Begräbnis von Andrea Papi in seinem Heimatort Caldes – zu hören war nur das Läuten der Kirchenglocken. An dieser Gedenkminute beteiligten sich alle 13 Gemeinden der Val di Sole, in denen der gestrige Mittwoch zum offiziellen Trauertag erklärt worden war.„Wir sind alle erschüttert. Unsere Tränen vermischen sich mit denen der Angehörigen. Wir vertrauen dem Herrn unseren Einsatz an, damit sich so große und schmerzhafte Tragödien nie wiederholen“. Dies sagte der Pfarrer von Caldes, Pater Renato Pellegrini, zu Beginn der Beerdigung von Andrea Papi: „Wir begleiten Andrea auf seinem letzten Weg. Andrea wird in unseren Herzen und in unseren Erinnerungen weiterleben.“ Lesen Sie hier mehr dazu. „Heute sind die Nächte für uns sehr lang“, sagte der Vater von Andrea Papi, Carlo Papi, am Grab seines Sohnes. „Nächte voller Erinnerungen, voller Nostalgie, Nächte voller Wut auf diejenigen, die nicht früher gehandelt haben.“