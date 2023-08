„Die Jugend ist viel besser als ihr Ruf“

„Jugend nicht pauschal verurteilen“

Der SJR-Vorstand bei der Pressekonferenz am heutigen Freitag. - Foto: © SJR

Jugendarbeitslosigkeit in Südtirol niedrig

Jugendliche sind ehrenamtlich vorbildhaft engagiert, wollen arbeiten, haben Interesse an gesellschaftspolitischen Themen, sofern sie richtig beteiligt werden, und benötigen Zugehörigkeit innerhalb der Gesellschaft. Dafür setzt sich der Südtiroler Jugendring (SJR) ein.„Die in der Öffentlichkeit vorherrschende Meinung über Jugendliche ist häufig eine negative – und das wird der heutigen Jugend nicht gerecht“, betont Tanja Rainer, SJR-Vorsitzende, anlässlich des morgigen Internationalen Tags der Jugend.Jugendliche zu kritisieren sei seit vielen Jahren eine fixe Konstante in der Gesellschaft, so der Südtiroler Jugendring (SJR). „Die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet die Autorität. Sie widersprechen ihren Eltern, legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer“, meinte schon Sokrates.Dass man die nachfolgenden Generationen nicht pauschal verurteilen, sondern viel mehr positive Aspekte betonen sollte, darauf wies der Südtiroler Jugendring bei der Pressekonferenz am heutigen Samstag hin und belegte dies mit Zahlen und Beispielen.„Allein in den 16 Mitgliedsorganisationen des Südtiroler Jugendrings, die insgesamt 65.000 Mitglieder haben, engagieren sich 6000 Jugendliche. Insgesamt sind die Ehrenamtlichen der Mitgliedsorganisationen des SJR 700.000 Stunden pro Jahr tätig“, so Tanja Rainer.Das seien beeindruckende Zahlen, die deutlich machen, dass Südtirols junge Menschen durch ihren ehrenamtlichen Einsatz für die Gesellschaft einen beachtlichen Mehrwert generieren. Ohne diese ehrenamtlichen Leistungen der Jungen seien viele Dienste so nicht realisierbar, dankte Rainer den Jugendlichen.Katharina van Rossem, SJR-Vorstandsmitglied, machte darauf aufmerksam, dass junge Menschen sehr wohl arbeiten wollen, wenn sie auch andere Anforderungen und Erwartungen an die Arbeitswelt haben.„Die Jugendarbeitslosigkeit in Südtirol ist laut ISTAT mit 4,2% sehr niedrig, das zeigt, dass junge Menschen fleißig arbeiten“, so van Rossem. Jungen Menschen sei es wichtig, den Arbeitsplatz mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad erreichen zu können sowie dass Unternehmen auf soziale und ökologische Aspekte achten und dass eine Wahlfreiheit bezüglich der Urlaubsgestaltung bestehe, heißt es vom SJR.„Ich finde es äußerst positiv, dass junge Menschen hiernach streben“ so van Rossem weiter. In Bezug auf das scheinbar mangelnde Interesse an gesellschaftspolitischen Themen meinte Sara Burger, SJR-Vorstandsmitglied, dass junge Menschen, sofern sie richtig beteiligt werden und ihnen eine Chance gegeben werde, Verantwortung zu übernehmen, sehr wohl gesellschaftspolitisch interessiert seien.Auch auf das Thema Jugendgewalt ging der SJR ein. „Es geht darum, sich gesamtgesellschaftlich mit den Ursachen dieses symptomatischen Fehlverhaltens auseinanderzusetzen. Wichtig ist diesbezüglich des Weiteren, dass sowohl Eltern als auch Jugendliche Zugehörigkeit in der Gesellschaft erfahren“, nahm Angelika Springeth, SJR-Vorstandsmitglied, Stellung. „Denn nur dann können Eltern die jungen Menschen gut begleiten“, so Springeth weiter.Abschließend machte Tanja Rainer noch darauf aufmerksam, dass es eine Fehlerkultur brauche, schließlich müsse es auch erlaubt sein, Fehler zu machen, um lernen zu können. Es solle keine Spaltung der Generationen geben, sondern gemeinsam nach Lösungen gesucht werden, so Rainer abschließend.