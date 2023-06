Die jugendlichen Übeltäter von Leifers und ihr Sündenregister

14-Jährige legen Steine auf Zuggleise

Die Carabinieri von Leifers und Neumarkt haben die jugendlichen Tunichtgute im Visier – auch deren Eltern sind bereits zur Rechenschaft gezogen worden. Wie der Vizebürgermeister von Leifers, Giovanni Seppi, zu STOL sagte, fordert die Verwaltung von den Familien den Ersatz der entstandenen Schäden: „Wir weichen keinen Millimeter zurück.“ Das Sündenregister der Jugendlichen, das am Donnerstag bekannt geworden ist, hat es in sich:In Leifers konnten die Carabinieri 2 16-Jährige aus Bozen identifizieren. Sie hatten am Abend des 26. Februar in St. Jakob die Scheiben von 11 Fahrzeugen eingeschlagen, ein Moped beschädigt und auch 2 Schaufenster von Geschäften zerstört. Die beiden haben bereits ihre Verantwortung eingestanden und die Familien haben sich verpflichtet, den Schaden zu ersetzen.In Leifers und Branzoll wurden 5 Burschen identifiziert – 3 von ihnen 14 Jahre alt, 2 noch jünger –, die am Nachmittag des 24. Februar nahe des Branzoller Bahnhofs Steine auf die Gleise gelegt haben sollen. Der Lokführer bemerkte die Steine und betätigte die Notbremse. Die Steine zerschellten glücklicherweise, ohne dass ein Sachschaden entstand oder jemand verletzt wurde.In Leifers wurde ein 15-jähriger Jugendlicher ermittelt, der für einen räuberischen Diebstahl an einem Gleichaltrigen verantwortlich sein soll. Am späten Nachmittag des 11. April hatte er den Buben angegriffen und geschlagen, um ihm elektronische Zigaretten abzunehmen.Ebenfalls in Leifers wurde ein 16-Jähriger ermittelt, der einen Mann und eine Frau, die auf dem Weg zur Arbeit waren, angegriffen hatte. (STOL hat über den Fall berichtet.) Am 15. April gegen 4.30 Uhr morgens hatte er zunächst die Frau attackiert und dann ihrem Mann eine Rippe gebrochen.Auch der Brand dreier Mülltonnen am 26. April in Leifers geht auf das Kerbholz Jugendlicher. Damals waren auch 2 in der Nähe geparkte Autos beschädigt worden. Dank des raschen Eingreifens der Freiwilligen Feuerwehr von Leifers konnte der Brand gelöscht werden. Der Schaden war jedoch erheblich, die Menschen in Leifers in Sorge: Die beiden mutmaßlichen Brandstifter sind inzwischen ebenfalls identifiziert.