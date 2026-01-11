„Heute wirbelt teils kräftiger Nordwind die Temperaturen durcheinander“, betont der Meteorologe des Landes, Dieter Peterlin. „Auf den Skipisten nochmals große Kälte mit minus 10 Grad in 2000 Meter Höhe, dort wo der Wind als Föhn bis in die Täler durchgreift, werden es dagegen deutliche Plusgrade“, so Peterlin. In Naturns hatte es bereits um 8 Uhr morgens plus 4 Grad, in Brixen plus 3 Grad.<BR \/><BR \/>Der leichte Schneefall am Alpenhauptkamm klingt in den Morgenstunden ab. In der Folge lockern die Wolken mit böigem Nordwind auf und es wird verbreitet sonnig. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus 4 Grad und minus 15 Grad, am Nachmittag erreichen die Höchstwerte minus 3 Grad im oberen Pustertal bis plus 8 Grad im Unterland und Etschtal.<h3>\r\nSo geht es in der neuen Woche weiter<\/h3>Am morgigen <b>Montag<\/b> überwiegen wieder die Wolken und an der Grenze zu Nordtirol kann es zeitweise leicht schneien. Am freundlichsten und zeitweise sonnig wird es im Süden. <BR \/><BR \/>Am <b>Dienstag<\/b> geht es wechselnd bewölkt weiter. <BR \/><BR \/>Der <b>Mittwoch<\/b> bringt in einigen Tälern teils zähen Hochnebel. Abseits davon gibt es eine Mischung aus hohen Wolken und Sonne. <BR \/><BR \/>Am <b>Donnerstag<\/b> geht es mit Hochnebel und Sonne weiter.<BR \/><BR \/>Im Verlauf der Woche lassen die <b>Tiefsttemperaturen<\/b> etwas nach und erreichen nur mehr maximal minus 6 Grad. Die <b>Höchsttemperaturen<\/b> klettern auf bis zu 6 Grad plus.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer hier auf der STOL-Wetterseite. <\/a><\/b>