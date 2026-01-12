Die vorerst letzten bitterkalte Nacht ist geschlagen. Die tiefste Temperatur von -17 Grad wurde in <b>St. Jakob\/Pfitsch<\/b>, in <b>Pens<\/b> und in <b>Welsberg<\/b> gemessen, weiß Landesmeteorologe Dieter Peterlin. <BR \/><BR \/>Nun ist Entspannung in Sicht: In den nächsten Stunden bzw. Tagen schwächt sich der strenge Frost deutlich ab.<h3>\r\nDas Wetter heute<\/h3>In Südtirol überwiegen die Wolken und an der Grenze zu Nordtirol kann es zeitweise leicht schneien. Am freundlichsten mit etwas Sonnenschein wird es im Süden. Nach dem sehr frostigen Morgen liegen die Höchstwerte zwischen -1° in Bruneck und +5° in Bozen.<h3>\r\nVorschau auf die nächsten Tage<\/h3><BR \/>Am Dienstag geht es wechselnd bewölkt weiter. Zeitweise kann die Sonne durch den hohen Wolkenschirm scheinen. Der Mittwoch bringt in einigen Tälern teils zähen Hochnebel. Sonst gibt es einen freundlichen Wechsel aus Sonne und Wolken. Am Donnerstag geht es mit Hochnebel und Sonne weiter. Der Freitag wird stark bewölkt, in den Südstaulagen sind schwache Niederschläge möglich.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Details zum Wetter finden Sie – wie gewohnt – auf der STOL Wetterseite. <\/a>