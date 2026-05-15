Die Eisheiligen haben in dieser Woche Regen, Schnee und spürbar kühle Temperaturen gebracht. „Am meisten geregnet hat es gestern im südlichen Unterland sowie im unteren Pustertal mit bis zu 29 Millimetern in Terenten“, berichtet Landesmeteorologe Dieter Peterlin. „Die größten Schneemengen gab es im Norden und Osten Südtirols – bis zu 21 Zentimeter am Neves-Stausee.“<h3>\r\nAm Nachmittag wieder Schnee und Regen<\/h3>Auch heute zeigt sich das Wetter noch unbeständig. „Am Nachmittag zieht erneut ein Niederschlagsgebiet durch – mit Regen und in höheren Lagen auch Schnee, allerdings weniger intensiv als zuvor“, so Peterlin. Zudem bleibt es kühl: „Heute ist der kälteste Tag der Woche, die Temperaturen steigen kaum über 13 Grad hinaus.“<h3>\r\nDas Wochenende<\/h3>Am Samstag sorgt Nordwind in den Tälern rasch für trockenere Luft, während es auf den Bergen noch etwas länger wechselhaft bleibt, mit einzelnen Schneeschauern. Im Laufe des Nachmittags lockern die Wolken von Westen her allmählich auf. Besonders im Süden wird es freundlicher und milder – die Höchstwerte reichen von etwa 11 Grad im Wipptal bis zu rund 20 Grad im Unterland.<BR \/><BR \/>Am Sonntag lösen sich letzte Restwolken rasch auf, und es stellt sich verbreitet sonniges Wetter ein. Die Quellwolken am Nachmittag bleiben harmlos. Die Temperaturen steigen wieder deutlich an und erreichen bis zu 23 Grad.<h3>\r\nKommende Woche<\/h3>Zu Beginn der neuen Woche zeigt sich das Wetter wechselhaft: Am Montag gibt es neben sonnigen Phasen im Tagesverlauf einzelne Regenschauer. Auch am Dienstag bleibt es bei einem Mix aus Sonne, Wolken und vereinzelten Schauern. Die Temperaturen legen weiter zu und klettern auf bis zu 25 Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie immer auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>