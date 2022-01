Die Kaltfront ist da: Im Norden des Landes wird es ungemütlich

Von Montag auf Dienstag zieht eine Kaltfront durch, von Dienstag auf Mittwoch eine Warmfront: „Kalte und feuchte Luft kommt aus Nordeuropa. Am Alpenhauptkamm gibt es Schnee. Im Süden des Landes dürfte es bei einzelnen Schauern bleiben“, sagt Peterlin. Schwerpunkte seien jeweils der Abend und die Nachtstunden.Der warme Föhn bescherte vor allem dem Raum zwischen Meran und Bozen in den vergangenen Tagen frühlingshafte Temperaturen: 20 Grad waren es am Sonntagnachmittag in Gargazon, Meran und Bozen meldeten jeweils 19. „Die milde Zeit ist nun zwar vorbei. Der Wind aber nicht: Der Schneefall wird von Wind begleitet“, erklärt Dieter Peterlin. Ungemütlich werde es vor allem im Norden des Landes.„Am Brenner und am Reschen ist wieder mit winterlichen Straßenverhältnissen zu rechnen“, sagt er. Auch die Lawinengefahr im Norden des Landes steige.In der zweiten Wochenhälfte seien hingegen keine nennenswerten Niederschläge mehr in Sicht. „Der Süden muss also weiterhin auf solche warten.“

stol